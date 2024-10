Comicon 2022: Zerocalcare, Krista Kosonen e Davide Toffolo. Ecco i primi grandi eventi della XXII edizione!

Il conto alla rovescia per il ritorno di uno degli appuntamenti più importanti con il mondo del cinema, delle serie e dei fumetti è partito: dal 22 al 25 aprile 2022 torna in scena il Napoli COMICON, il Pop Culture Festival di cui Best Movie è media partner.

Nell’attesa, sono stati annunciati i primi grandi eventi della XXII edizione, il cui simbolico e liberatorio poster è stato firmato dal maestro del fumetto Frank Miller. Il magister della rassegna sarà Davide Toffolo: il fumettista e cantautore italiano insignito del ruolo già per l’edizione 2020 – poi cancellata assieme alla successiva a causa della pandemia da Covid-19 – cura una serie di attività culturali all’interno del festival. La prima è una mostra che esplora le sfide dell’adolescenza di oggi: “La vita presente. L’adolescenza nel fumetto italiano contemporaneo” può contare su opere realizzate da dieci autori del calibro di Alessandro Baronciani, Percy Bertolini, Fumettibrutti, Lorenzo Ghetti, Roberta «Joe1» Muci, Sara Pichelli, Ratigher, Luca Tieri, Miguel Vila e Zerocalcare.

Proprio il celebre fumettista romano, reduce dall’enorme successo della serie Netflix Strappare Lungo i Bordi, sarà protagonista di un grande appuntamento previsto per domenica 24 aprile: al COMICON 2022 andrà in scena un live music show con Michele Rech aka Zerocalcare, Giancane – che ha curato la colonna sonora della serie – e Gli Ultimi. Suoneranno sul palco in un evento che fonde insieme musica, fumetto e animazione. Il ruolo della musica nella creazione delle sue storie sarà anche uno dei temi esplorati da Zerocalcare in un talk.

Domenica 24 aprile sarà anche il giorno di una grande ospite internazionale. Al COMICON 2022 arriva, per la sezione Cinema & Serie TV curata dal responsabile editoriale di Best Movie e Best Streaming Giorgio Viaro, la star della serie HBO Beforeigners: Krista Kosonen. Qui, l’attrice dello show rivelazione fantasy-crime e di Blade Runner 2049, presenterà in anteprima Mister 8: premiata come Miglior Serie a Canneseries, sarà poi disponibile in Italia sulla piattaforma IWonderfull Prime Video Channel a partire dal 3 maggio 2022.

Questi solo alcuni dei panel e degli ospiti che animeranno il COMICON 2022, il cui evento di chiusura vedrà di nuovo protagonista il Magister Davide Toffolo: lunedì 25 aprile sarà sul palco assieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti, per un concerto dal vivo in cui presenteranno anche i brani dell’ultimo album in uscita quest’anno.

Foto: COMICON

Fonte: Comicon.it