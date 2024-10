Da Ghostbusters a Titanic: 10 film odiati ancora prima di uscire nelle sale

Il cinema è un’arte estremamente polarizzante: l’arrivo di un film può essere atteso con incredibile entusiasmo o tremendo sospetto, specie quando si tratta di un prequel-sequel-reboot-remake e varie altre etichette di un celebre franchise. In epoca recente, è capitato spesso che un film fosse praticamente odiato ancora prima dell’uscita: è capitato con Ghostbusters, la versione al femminile del 2016 che non ha convinto neppure dopo la visione, così come a un film d’animazione come Cars. E se nessuno si stupirà della presenza in lista di Cats, può sorprendere invece quella di The Amazing Spider-Man 2: oggi i fan Marvel chiedono a gran voce una terza chance per Andrew Garfield, ma all’epoca il sequel è uscito con pessime aspettative. Non mancano infine casi in cui il pregiudizio è stato ampiamente smentito: Titanic vi dice niente? Uno dei film più famosi e celebrati al mondo ha dovuto lottare per conquistare il pubblico, che temeva si rivelasse un flop come un altro celebre titolo “acquatico” dello stesso periodo. Quale? Potete scoprirlo nella nostra gallery sui 10 film odiati ancora prima di uscire nelle sale.

