Da Hereditary a The Babadook: i 30 film horror più spaventosi di sempre secondo uno studio

Se siete in cerca di un film horror in grado di spaventarvi per bene, la scienza viene in vostro aiuto: uno studio pubblicato dal sito Broadband Choices sembra avere trovato una risposta alla domanda “qual è il film horror più spaventoso di sempre?”. Hereditary

Chiaramente la paura, cause ed effetti sono estremamente soggettivi e non è raro che due persone possano vedere lo stesso film e uscirne con reazioni e brividi completamente diversi. Tuttavia, l’analisi del sito parte da dati scientifici ed un campione di 250 persone invitate a guardare 40 tra gli horror più spaventosi mai fatti secondo critici e appassionati.

A questo punto, è stata misurata la frequenza cardiaca del pubblico durante la visione, per determinare quali scene e film – che vanno dai meno recenti a quelli più attuali – sono in grado di incrementare il valore. Maggiore il battito, più alto il posto in classifica. Ecco quindi come sono finiti in classifica film come Alien, Hereditary, The Babadook e le ultime saghe horror che hanno riempito le sale. Chi c’è in testa? Non ve lo spoileriamo, ma vi diciamo che si tratta di un film recente, interamente girato su Zoom e in grado a portare gli spettatori ad un picco impressionante di 88 BPM, contro i 64 pari al valore medio di un individuo a riposo.

Avete già indovinato di quale horror stiamo parlando? Scoprite questo e tutti gli altri titoli nella nostra gallery di oggi.

