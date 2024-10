Il terzo giorno delle Giornate Professionali di Cinema ha visto le presentazioni di altri attesi titoli in arrivo sul grande schermo

Da Lo sposo indeciso a Pantafa: Fandango ed Europictures presentano a Sorrento i titoli in arrivo nel 2023

Fandango ed Europictures si uniscono alla lunga serie di casa di produzione che hanno presentato il proprio listino di titoli in arrivo sul palco delle Giornate professionali di Cinema a Sorrento.

La presentazione dei film di Europictures è stata affidata alla CEO della società Lucy De Crescenzo, che ha rinnovato l’impegno della casa di produzione nel perseguire alti standard qualitativi: «Ringrazio i nostri partner Vision Distribution e Adler Entertainment, ma anche i broadcaster Rai e Sky che ci consentono di continuare a fare questo lavoro e ad acquisire nuovi prodotto per la sala. Quest’anno siamo usciti al cinema con 10 film e intendiamo continuare a investire sulla qualità».

A seguire sono stati annunciati cinque titoli, tra i quali spicca Perfetta Illusione di Pappi Corsicato, film sentimentale che segna il ritorno del regista in un’opera cinematografica e che arriverà nelle sale il 15 dicembre.

Gli altri titoli annunciati invece non sono ancora provvisti di una data d’uscita ufficiale. Tra i più attesi c’è sicuramente Lo sposo indeciso di Giorgio Amato, commedia corale che può vantare tra i suoi interpreti Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino e Claudia Gerini.

Europictures presenterà inoltre il film drammatico Primadonna, esordio assoluto alla regia di Marta Savina, mentre tra le grandi produzioni internazionali sarà presente The New Toy, commedia francese diretta da James Huth e interpretata da Jamel Debbouze e Daniel Auteuil.

È poi arrivato il turno dei titoli targati Fandango, introdotti dalle parole dal produttore Domenico Procacci e dal direttore marketing Gianluca Pignataro: «Dare vita a opere prime è un processo molto faticoso ma è decisivo per garantire il continuo ricambio di cui necessita la nostra industria. Per questo invito voi esercenti a considerare la programmazione di questi film come un investimento sul futuro».

I titoli presentati per Fandango sono ancora tutti senza data d’uscita ufficiale. Tra questi spicca il documentario Umberto Eco – La biblioteca del mondo diretto da Davide Ferrario, che esplorerà l’immensa collezione di libri lasciata dall’eminente scrittore e filologo alessandrino.

Seguono poi Il punto di rugiada di Marco Risi; I pionieri di Luca Scivoletto, al lavoro sull’adattamento cinematografico del suo libro omonimo; Tutti i cani muoiono soli, opera prima di Paolo Pisanu, e Pantafa di Emanuele Scaringi, horror con protagonista Kasia Smutniak.

Foto: Fandango / Europictures / Rai Cinema

Fonte: Duesse