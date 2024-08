Da Robert Downey jr. a Emma Watson: 10 attori che hanno rischiato di rovinare i film più amati dal pubblico

Molto spesso, in qualità di semplici spettatori della versione definitiva dei film, non ci è dato vedere né sapere cosa è accaduto davvero sui set dei nostri film preferiti. Ci sono tuttavia dei casi, com’è facile immaginare, nei quali degli attori anche molto celebri e apprezzati sono andati estremamente vicini a rovinare incredibilmente, per i motivi e le sviste più varie, momenti e scene dei film più amati del pubblico di tutto il mondo.

Da un riluttante Arnold Schwarzenegger, che non ne voleva sapere di pronunciare la sua celebre battuta «I’ll be back» in Terminator – fortuna che il regista James Cameron gli ha fatto cambiare idea! – a Emma Watson, che era forse entrata troppo nella natura “secchiona” del personaggio di Hermione Granger all’inizio della sua avventura nei film di Harry Potter, tanto da ripetere a bassa voce durante le scene anche le battute degli altri attori, passando per un Robert Downey jr. alquanto fuori controllo nella scena clou di Avengers: Endgame riguardante il triste e crudele destino di Iron Man, le situazioni di questo tipo sono state davvero molte e ve ne proponiamo alcune nella nostra gallery di oggi.

Che ne pensate di questi episodi, e soprattutto ne conoscete altri di simili? Ditecelo nei commenti!

Foto: Marvel Studios; Hemdale Film Corporation, Pacific Western Productions, Cinema ’84; Warner Bros.

