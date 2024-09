Da Watchmen a Matrix: 10 film con scene di sesso improvvise che nessuno si aspettava

È il momento di rispolverare il meme di Will Ferrell preso da Anchorman: “Well, that escalated quickly!” si adatta perfettamente alla gallery che vi proponiamo oggi sulle 10 scene di sesso partite all’improvviso quando meno ce le saremmo aspettate. Perché se è vero che il sesso fa parte della vita e quindi del cinema, certi film ci hanno sorpreso con scene anche molto spinte partite da un secondo con l’altro. Alcuni esempi: nel bel mezzo di un mistero che coinvolge supereroi brutalmente uccisi e una probabile fine del mondo, Watchmen di Zack Snyder ci ha sorpreso non una ma due volte con momenti intimi decisamente “esplosivi”. E che dire di The Dark Knight Rises, che ci ha offerto una prospettiva su Batman/Bruce Wayne che neppure i fan di Christopher Nolan si sarebbero aspettati? Discorso simile per Matrix e quell’amplesso tra Neo e Trinity o quella rapida ma impattante scena vista in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.

