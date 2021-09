Grande festa per l’attesissima premiere di No Time To Die: l’ultimo film di Daniel Craig nei panni di James Bond è stata l’occasione unica per una parata di star e, tra loro, era presente anche la figlia dell’attore. I due sono apparsi raramente insieme e per questo il loro scatto sta facendo parecchio clamore.

L’occasione è stata così speciale che padre e figlia hanno deciso di posare insieme sul red carpet: abbracciata a Daniel Craig c’è infatti la primogenita Ella Loudon, avuta dal breve matrimonio degli anni ’90 con l’attrice Fiona Loudon. La 29enne, riportano le fonti, ha poi seguito il padre all’after-party all’Annabel’s Club, dove sono stati immortalati di nuovo insieme (QUI la foto)

Lo scatto sta facendo il giro del mondo, perché è estremamente raro vederli insieme e la riservatezza di Daniel Craig è degna del suo agente 007. Basti pensare che l’attore e la seconda moglie Rachel Weisz hanno avuto una figlia nel 2018 di cui ancora non è stato rivelato il nome.

Poche settimane fa, ha fatto molto clamore la dichiarazione di Daniel Craig secondo cui non lascerà nulla in eredità alle figlie. «Non voglio lasciare grandi somme alla prossima generazione. Penso che l’eredità sia piuttosto sgradevole. La mia filosofia è: sbarazzarsene o regalarla prima di andarsene» ha detto l’ormai ex James Bond.

Ella Loudon, dal canto suo, sta seguendo le orme dei celebri genitori: attrice a sua volta, è cresciuta assieme alla madre lontano dai riflettori. Di lei è stato reso noto, in passato, che avrebbe sofferto di depressione. A rendere difficile la strada verso i suoi sogni di gloria, c’è anche il fatto che soffrirebbe di dislessia. Nonostante le difficoltà, si sta costruendo una carriera tra New York e Los Angeles e ora ha deciso di stare al fianco del padre per l’ultimo red carpet da James Bond.

Leggi anche: No Time to Die: Daniel Craig rompe il silenzio su chi lo sostituirà nel ruolo di James Bond

Leggi anche: James Bond: Daniel Craig ruppe il naso a Dave Bautista e scappò dal set [VIDEO]

Leggi anche: 007, per Daniel Craig il prossimo James Bond non deve essere una donna. E spiega il motivo

Foto: Gareth Cattermole/Getty Images