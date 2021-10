Daniel Craig è reduce da No Time to Die, ultimo film in cui ha vestito i panni di James Bond, e presto riceverà un ulteriore riconoscimento: la stella sulla Walk of Fame di Hollywood, grazie alla quale entrerà così ufficialmente nel gotha dello showbiz del mondo del cinema e dell’intrattenimento.

Craig diventerà così il quarto interprete della saga di James Bond a ricevere la stella dopo Roger Moore, David Niven e Pierce Brosnan. La stella di Craig sarà collocata proprio accanto a quella di Moore, che ha interpretato James Bond in ben sette film, dal 1973 al 1985.

Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame, ha dichiarato: «Daniel Craig è un’icona culturale britannica, così come James Bond, l’uomo che ha interpretato in cinque film di 007. Siamo entusiasti di posizionare la sua stella sulla Walk of Fame accanto a quella di un altro celebre attore che ha interpretato James Bond, Roger Moore».

Alla cerimonia di consegna della stella accanto a Craig ci saranno anche Nicole Mihalka, presidente della Camera di Commercio di Hollywood, e i produttori di No Time To Die, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Anche il co-protagonista Rami Malek, interprete di No Time to Die nei panni del villain di turno, il terrorista Lyutsifer Safin, sarà presente all’evento.

In futuro vedremo Craig nei due sequel di Cena con delitto – Knives Out. Nel primo film, diretto da Rian Johnson, l’attore britannico ha interpretato l’investigatore Benoit Blanc. Netflix ha deciso di investire ben 450 milioni sui seguiti e tale esborso ha tra l’altro reso Craig l’attore più pagato del 2021.

La sinossi ufficiale del film, uscito nelle sale italiane lo scorso 30 settembre, recita: In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Scritto da Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che dal regista Cary Fukunaga, il film schiera nel cast anche i ritorni di Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra le new entry si segnalano invece Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Foto: Metro-Goldwyn-Mayer, United Artists

Fonte: Variety

Leggi anche: No Time to Die: brividi e lacrime nel lungo addio di Daniel Craig a James Bond. La recensione