Daniel Radcliffe, J.K Rowling e gli altri: la famiglia di Harry Potter saluta Robbie Coltrane

Come prevedibile, stanno arrivando le prime reazioni sulla morte di Robbie Coltrane. Il celebre interprete di Hagrid, scomparso a 72 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori non solo dei fan ma anche in quello della famiglia di Harry Potter e di altri celebri franchise e star che hanno lavorato con lui nel corso degli anni.

La dichiarazione più attesa e altisonante è ovviamente quella di Daniel Radcliffe, l’attore che ha conosciuto Coltrane quando aveva solo 11 anni e che con lui ha percorso tutte le tappe di uno dei franchise più amati al mondo. «Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto – ha detto a Deadline – Ci faceva ridere costantemente sul set da ragazzini».

La star del Wizarding World ha poi aggiunto: «Ho ricordi particolarmente affettuosi di lui che teneva alto il morale sul set de Il Prigioniero di Azkaban, quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e scherzava per tenere alto il morale». E ancora: «Mi sento incredibilmente fortunato di aver avuto modo di incontrarlo e lavorare con lui, sono molto triste per la sua morte. Era un attore incredibile e un uomo adorabile».

Un’altra grande protagonista del mondo magico, Emma Watson, ha salutato così il compagno di un’avventura incredibile: «Era lo zio più divertente che abbia mai avuto, ma era soprattutto profondamente premuroso, compassionevole verso di me sia da bambina che da adulta». Ha poi proseguito scrivendo: «Il suo talento era così immenso che ha senso interpretasse un gigante – poteva riempire qualunque spazio con la sua brillantezza». L’interprete di Hermione Granger si è rivolta poi direttamente a lui: «Robbie, se riuscirò mai a diventare gentile come tu lo eri con me sul set, ti prometto che lo farò per onorare la tua memoria […] Ci hai reso una famiglia. Eri questo per noi. Non poteva esserci miglior Hagrid, hai reso per me una gioia essere Hermione».

In un tweet, invece, la scrittrice J.K Rowling ha espresso tutto il suo rammarico per la triste notizia: «Non conoscerò mai più nessuno come Robbie. Era un talento incredibile, unico, e sono stata fortunata a conoscerlo, lavorare e ridere a crepapelle con lui. Mando il mio affetto e le più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli».

James Phelps, interprete di Fred Weasley nella saga di Harry Potter, ha condiviso un ricordo specifico: «Mi mancheranno le chiacchiere casuali sotto il sole su qualsiasi argomento. E non dimenticherò mai quel settembre 2000, Robbie Coltrane si avvicinò a me molto nervoso di 14 anni il mio primo giorno in assoluto sul set di un film e disse: “Divertiti, sarai fantastico”».

L’account ufficiale del Wizarding World ha condiviso una foto di Hagrid in bianco e nero, esprimendo profonda tristezza per la scomparsa del «magnifico Robbie Coltrane, che ha interpretato Hagrid con tale gentilezza, cuore e umorismo». Anche la pagina ufficiale di James Bond ha omaggiato l’attore, che nel franchise britannico ha recitato in GoldenEye e Il mondo non basta: «La scomparsa di Robbie Coltrane è una tragica perdita per il mondo. Era un attore eccezionale il cui talento non conosceva limiti».

Fuori dal mondo di Harry Potter, ha espresso cordoglio anche Hugh Laurie, attore noto per Dottor House e che con Coltrane ha condiviso i set di Blackadder e Alfresco. «Spero vada bene condividere ricordi – ha scritto in un tweet – Ero solito viaggiare con Robbie Coltrane tra Manchester e Londra nella sua MGA restaurata. Gli rollavo le sigarette mentre parlava del mondo, e non credo di aver mai riso o imparato così tanto in vita mia».

Anche la Scozia ha reagito alla triste notizia, per bocca del primo ministro Nicola Sturgeon. Ha scritto: «Notizia molto triste. Aveva una tale gamma e profondità come attore, dalla commedia brillante al dramma duro. Penso che il mio preferito di tutti i suoi ruoli fosse Fitz in Cracker. Robbie Coltrane, leggenda dell’intrattenimento scozzese – ci mancherai moltissimo».

Foto: Dave Hogan/Getty Images

Fonte: Deadline