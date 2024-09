Daniel Radcliffe, svelato il nuovo film della star di Harry Potter. E per i fan sarà una sorpresa

Il maghetto più famoso e amato del mondo è pronto a interpretare una delle celebrità più “strane” del mondo: è stato infatti reso noto che Daniel Radcliffe, star di Harry Potter, darà il volto niente meno che a Alfred Matthew Yankovic, meglio noto come “Weird Al”.

Icona pop e delle parodie, la storia di uno dei più grandi musicisti comici vincitore di cinque Grammy Awards tra il 1984 al 2019 sarà raccontata nel biopic dal titolo Weird: The Al Yankovic Story, un film originale Roku e distribuito esclusivamente in streaming su The Roku Channel. La sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Yankovic e da Eric Appel, riporta Deadline, con quest’ultimo che dovrebbe anche dirigere il film.

Secondo quanto riferito, il biopic esplorerà ogni aspetto dell’interessante figura di Weird Al Yankovic, dall’infanzia al successo ottenuto con la hit Eat it e Like a Surgeon. Non mancherà un focus sui suoi celebri flirt e sullo stile di vita definito “depravato”. Curioso quindi che a interpretarlo sia quindi Daniel Radcliffe, per molti fan ancora legato al ruolo di Harry Potter.

Eppure, l’attore inglese negli ultimi anni ha dato una decisa sterzata comica alla sua carriera: dopo l’intermezzo drammatico di December Boys, girato tra L’Ordine della Fenice e Il Principe Mezzosangue, Radcliffe ha faticato a imporsi in ruoli diversi. Poi, la svolta che nessuno forse avrebbe sospettato: da Swiss Army Man a Guns Akimbo, passando per la serie Miracle Workers, l’attore si è reinventato sfoggiando una vena comica insospettabile. Continua ancora a tentare qualche “capatina” nel drama, come in Escape from Pretoria, ma il meglio ora sembra darlo in questo tipo di ruoli dalla comicità spesso non-sense.

La curiosità per vederlo nel biopic su Weird Al Yankovic, quindi, è tanta. Cosa ne pensate? L’interprete di Harry Potter sarà in grado di toccare nuove vette di popolarità con questo film? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Fonte: Deadline