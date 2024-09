Daredevil, la scena in Spider-Man No Way Home è stata cambiata dalla Marvel

Grazie a Spider-Man: No Way Home sono stati apportati grandissimi cambiamenti nel MCU. Grazie alle possibilità offerte dal Multiverso introdotto precedentemente nelle serie su Disney+ Loki e What If…? hanno potuto fare il loro ritorno non solo i precedenti interpreti di Peter Parker ma anche i villain più amati dei vecchi franchise. Tra le tante novità che hanno destato grande scalpore tra i fan anche l’arrivo nell’Universo Marvel del Daredevil interpretato da Charlie Cox – finora solo apparso nelle serie Netflix.

Un evento che in molti non si aspettavano, senza dubbio, e che oggi apre le porte ad un futuro nel Marvel Cinematic Universe per l’eroe. Il suo ritorno è stato giustificato grazie alla professione di Matt Murdock, che lavora come avvocato ad Hell’s Kitchen e la scena, nonostante sia inserita in un contesto decisamente drammatico in cui tutto il mondo è a conoscenza dell’identità di Peter, è piuttosto esilarante.

Mentre il legale discute con Peter, zia May e Happy su come gestire le accuse rivolte al ragazzo, un hater rompe la finestra con un mattone e – ancor prima che l’Uomo Ragno lo afferri – l’alter ego del vigilante allunga la mano e blocca l’oggetto lasciando tutti di stucco.

La sequenza però era stata pensata in modo leggermente diverso, stando a quanto rivelato dall’addetto agli affetti speciali Kelly Port. Nel corso di un’intervista per Corridor Crew, ha infatti spiegato che in origine l’oggetto lanciato era un altro.

«Murdock afferra il mattone, che in origine era una palla di neve. Questa è una di quelle decisioni che sono arrivate dopo aver girato» spiega durante la chiacchierata, rivelando anche che guardando bene si può notare che la mano di Daredevil è stretta attorno ad un oggetto sferico. La speranza, ovviamente, è stata che i fan non lo notassero o che comunque non gli dessero peso perché non fondamentale ai fini della comprensione della scena.

Quello che però ora ci chiediamo, in realtà, è perché gli Studios abbiano optato per un cambio successivo preferendo un mattone al posto di un palla di neve – una pesante, per rompere una finestra!

Fonte: Corridor Crew

Foto: Marvel Studios