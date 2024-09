Dark Avengers: il team sta per arrivare nel MCU? Gli indizi e i possibili membri

In attesa che i nuovi capitoli dell’universo cinematografico Marvel ci portino dritti nella Fase 4, vale la pena soffermarsi sui numerosi personaggi mostrati nel corso di quest’anno: tra film e serie uscite su Disney+, gli indizi fanno pensare che gli Studios stiano per creare numerosi nuovi gruppi di eroi oltre gli Avengers. Dai Giovani Vendicatori ai Difensori, passando per i Figli della Mezzanotte, è il caso di considerare che forse nell’MCU è pronto a debuttare anche un celebre gruppo di villain: i Dark Avengers.

Da anni è una delle formazione più attese nell’universo Marvel e l’ultimo anno ha posto le basi per un esordio in grande stile. A dare il primo segnale in questo senso è stata la serie The Falcon and the Winter Soldier e la comparsa della Contessa Valentina Allegra de la Fontain. Val, presente anche alla fine di Black Widow, è un’agente segreto che dopo aver lavorato per lo S.H.I.E.L.D arriva a rivestire il ruolo della sesta incarnazione di Madame Hydra, nonché membro dell’organizzazione sovietica Leviathan.

Secondo i rumor, potrebbe essere lei (e non Norman Osborn come nei fumetti) a dare il via ai Vendicatori Oscuri: uno l’ha già reclutato, si tratta dell’ex nuovo Captain America John Walker, ora noto come U.S Agent. Il personaggio però non sarebbe l’unico volto noto dell’ultimo anno a far parte del gruppo: da WandaVision potrebbe venir “reclutato” Visione Bianco, il sintezoide creato dalla S.W.O.R.D – in particolare da Tyler Hayward – basandosi sul corpo dell’eroe interpretato da Paul Bettany e compianto da Wanda Maximoff. Entrambi potrebbero tornare nell’MCU: l’attore lo ha fatto intendere, mentre Hayward potrebbe diventare il corrispettivo negativo di Nick Fury.

Altri possibili membri dei Dark Avengers potrebbero essere i personaggi visti in Black Widow: oltre a Yelena Belova, tornata di recente in Hawkeye, ci potrebbe essere spazio per Taskmaster e persino la Melina Vostokoff di Rachel Weisz, per via della sua ambiguità nei fumetti (dove il suo alter ego è Iron Maiden). Non è escluso inoltre che la Marvel abbia intenzione di ripescare anche altri vendicatori dal passato: Justin Hammer e Abominio, per esempio, sarebbero le perfette versioni cattive di Tony Stark e Bruce Banner.

Da ultimo, i fan attendono di sapere il destino di Maya Lopez aka Echo: nel finale della serie dedicata a Clint Barton sembra aver ucciso Kingpin e trovato così la sua vendetta. Nei fumetti passa dal lato dei buoni e si unisce ai Nuovi Vendicatori, ma nell’economia dell’MCU potrebbe non essere escluso un suo passaggio “al lato oscuro”, in maniera simile alla Yelena Belova di Florence Pugh.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i Dark Avengers nel proseguo dell’MCU? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: MovieStills