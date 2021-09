David Cronenberg, l’iconico regista dietro a numerosi capolavori ormai diventati cult e parte della storia del cinema, riceverà l’omaggio del fumetto italiano nell’ambito del Matera Film Festival.

Dal 3 ottobre al 7 novembre, presso il Museo Nazionale di Matera (Palazzo Lanfranchi) sarà possibile visitare la mostra “La Nuova Carne. Il Fumetto italiano omaggia il Cinema di David Cronenberg“, un’esposizione in cui verranno esposte opere originali realizzate per l’occasione da numerosi grandi artisti. Sulla locandina dell’evento sono riportati i nomi di: Paolo Bacilieri, Simone Bianchi, Daniele Brolli, Massimo Carnevale, Giorgio Carpinteri, Davide Fabbri, Massimo Frezzato, Francesca Ghermandi, Massimo Giacon, Tanino Liberatore, Giuseppe Palumbo, Davide Toffolo, Sebastiano Vilella.

Co-prodotta dal Festival lucano assieme al Comicon e realizzata grazie alla collaborazione della Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano, la mostra sarà l’occasione per i fan di incontrare di persona il regista canadese. David Cronenberg sarà presente infatti il 3 ottobre alle ore 11.00 per inaugurare l’esposizione.

Alle 18.00 dello stesso giorno, Cronenberg sarà inoltre alla presentazione della retrospettiva che è stata organizzata in suo onore, dal titolo “Beyond Borders/Oltre il confine“. Qui, verrano proiettati alcuni dei capolavori del maestro del cinema internazionale come La Mosca, Dead Ringers (domenica alle 23.00) e Videodrome (4 ottobre ore 22.30). Seguiranno poi le proiezioni di Spider e Scanners il 6 ottobre (ore 21 e 23) , di A History of Violence il 7 (22.30) e infine eXistenZ l’8 ottobre (sempre alle 22.30).

Appuntamento da segnare sul calendario anche quello del 6 ottobre alle ore 19.00, presso l’Auditorium R. Gervasio. Qui si terrà la masterclass introdotta da Donato Santeramo, direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture, della canadese Queen’s University di Kingston e moderata Manuela Gieri docente di Storia e Teorie del Cinema, dell’Università degli Studi della Basilicata.

Foto: Nicolas Guerin/French Select (Getty Images)