È prevista per stasera l’assegnazione dei David di Donatello 2021. La cerimonia della 66esima edizione del premio della Fondazione Accademia del Cinema Italiano (formata da 1500 componenti) sarà trasmessa in diretta e in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25, condotta da Carlo Conti per la quarta volta consecutiva e con la regia di Maurizio Pagnussat.

Ospite d’onore della serata sarà Laura Pausini. La cantante candidata agli Oscar per la miglior canzone eseguirà, dal Teatro dell’Opera di Roma, una versione esclusiva del brano Io sì, il singolo premiato agli ultimi Golden Globes come migliore canzone originale e tratto dal film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

La cerimonia, che si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie, sarà trasmessa dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi”.

I film potenzialmente candidabili erano quelli usciti al cinema dal 1˚ gennaio 2020 al 28 febbraio 2021. In via eccezionale per il 2020 (e fino al 28 febbraio 2021), erano eleggibili anche i film italiani distribuiti con modalità alternative alla sala. I titoli più candidati sono Volevo nascondermi (con 15 nomination) e Hammamet (14 candidature), cui seguono Favolacce (a 13) e L’incredibile storia dell’isola delle rose e Miss Marx (entrambi a 11).

Il David alla Carriera 2021 andrà a Sandra Milo, mentre i David Speciali saranno assegnati a Monica Bellucci e Diego Abatantuono. Tolo Tolo, scritto, diretto e interpreto da Luca Medici nei panni di Checco Zalone, è il film vincitore del David dello Spettatore.

Sono 25 i premi che verranno assegnati, oltre ai David Speciali. Di seguito l’elenco completo delle nomination, che verrà aggiornato live nel corso della serata!

MIGLIOR FILM

Favolacce

prodotto da Agostino SACCÀ e Giuseppe SACCÀ per PEPITO PRODUZIONI con RAI CINEMA, con AMKA FILMS PRODUCTION, con VISION DISTRIBUTION, con QMI

per la regia di Fabio e Damiano D’INNOCENZO

prodotto da Agostino SACCÀ e Giuseppe SACCÀ per PEPITO PRODUZIONI con RAI CINEMA, con AMKA FILMS PRODUCTION, con VISION DISTRIBUTION, con QMI per la regia di Fabio e Damiano D’INNOCENZO Hammamet

prodotto da Agostino SACCÀ, Maria Grazia SACCÀ, con RAI CINEMA, in associazione con MINERVA PICTURES GROUP ed EVOLUTION PEOPLE

per la regia di Gianni AMELIO

prodotto da Agostino SACCÀ, Maria Grazia SACCÀ, con RAI CINEMA, in associazione con MINERVA PICTURES GROUP ed EVOLUTION PEOPLE per la regia di Gianni AMELIO Le sorelle Macaluso

prodotto da ROSAMONT, MINIMUM FAX MEDIA, RAI CINEMA

per la regia di Emma DANTE

prodotto da ROSAMONT, MINIMUM FAX MEDIA, RAI CINEMA per la regia di Emma DANTE Miss Marx

prodotto da Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE

per la regia di Susanna NICCHIARELLI

prodotto da Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE per la regia di Susanna NICCHIARELLI Volevo nascondermi

prodotto da Carlo DEGLI ESPOSTI, Nicola SERRA, con RAI CINEMA

per la regia di Giorgio DIRITTI

MIGLIOR REGIA

Favolacce

Fabio e Damiano D’INNOCENZO

Fabio e Damiano D’INNOCENZO Hammamet

Gianni AMELIO

Gianni AMELIO Le sorelle Macaluso

Emma DANTE

Emma DANTE Miss Marx

Susanna NICCHIARELLI

Susanna NICCHIARELLI Volevo nascondermi

Giorgio DIRITTI

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE

I predatori

Pietro CASTELLITTO

Magari

Ginevra ELKANN

Ginevra ELKANN Non odiare

Mauro MANCINI

Mauro MANCINI Sul più bello

Alice FILIPPI

Alice FILIPPI Tolo Tolo

Luca MEDICI

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cosa sarà

Francesco BRUNI in collaborazione con Kim ROSSI STUART

Francesco BRUNI in collaborazione con Kim ROSSI STUART Favolacce

Fabio e Damiano D’INNOCENZO

Fabio e Damiano D’INNOCENZO Figli

Mattia TORRE

I predatori

Pietro CASTELLITTO

Pietro CASTELLITTO Volevo nascondermi

Giorgio DIRITTI, Tania PEDRONI, Fredo VALLA

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Assandira

Salvatore MEREU

Salvatore MEREU Lacci

Domenico STARNONE, Francesco PICCOLO, Daniele LUCHETTI

Domenico STARNONE, Francesco PICCOLO, Daniele LUCHETTI Lasciami andare

Stefano MORDINI, Francesca MARCIANO, Luca INFASCELLI

Stefano MORDINI, Francesca MARCIANO, Luca INFASCELLI Lei mi parla ancora

Pupi AVATI, Tommaso AVATI

Pupi AVATI, Tommaso AVATI Lontano lontano

Marco PETTENELLO, Gianni DI GREGORIO

MIGLIOR PRODUTTORE

Favolacce

prodotto da Agostino SACCÀ e Giuseppe SACCÀ per PEPITO PRODUZIONI con RAI CINEMA, con AMKA FILMS PRODUCTION, con VISION DISTRIBUTION, con QMI

prodotto da Agostino SACCÀ e Giuseppe SACCÀ per PEPITO PRODUZIONI con RAI CINEMA, con AMKA FILMS PRODUCTION, con VISION DISTRIBUTION, con QMI I predatori

Domenico PROCACCI e Laura PAOLUCCI per FANDANGO con RAI CINEMA

Domenico PROCACCI e Laura PAOLUCCI per FANDANGO con RAI CINEMA L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Matteo ROVERE

Matteo ROVERE Miss Marx

Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE

Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE Volevo nascondermi

Carlo DEGLI ESPOSTI, Nicola SERRA, con RAI CINEMA

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

18 regali

Vittoria PUCCINI

Vittoria PUCCINI Figli

Paola CORTELLESI

Paola CORTELLESI Gli anni più belli

Micaela RAMAZZOTTI

Micaela RAMAZZOTTI La vita davanti a sé

Sophia LOREN

Lacci

Alba ROHRWACHER

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Cosa sarà

Kim ROSSI STUART

Kim ROSSI STUART Figli

Valerio MASTANDREA

Valerio MASTANDREA Hammamet

Pierfrancesco FAVINO

Pierfrancesco FAVINO Lei mi parla ancora

Renato POZZETTO

Renato POZZETTO Volevo nascondermi

Elio GERMANO

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

18 regali

Benedetta PORCAROLI

Benedetta PORCAROLI Favolacce

Barbara CHICHIARELLI

Barbara CHICHIARELLI Hammamet

Claudia GERINI

Claudia GERINI L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Matilda DE ANGELIS

Magari

Alba ROHRWACHER

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Favolacce

Gabriel MONTESI

Gabriel MONTESI Favolacce

Lino MUSELLA

Lino MUSELLA Hammamet

Giuseppe CEDERNA

Giuseppe CEDERNA L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Fabrizio BENTIVOGLIO

Lacci

Silvio ORLANDO

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Favolacce

Paolo CARNERA

Paolo CARNERA Hammamet

Luan AMELIO UJKAJ

Luan AMELIO UJKAJ Le sorelle Macaluso

Gherardo GOSSI

Gherardo GOSSI Miss Marx

Crystel FOURNIER

Crystel FOURNIER Padrenostro

Michele D’ATTANASIO

Michele D’ATTANASIO Volevo nascondermi

Matteo COCCO

MIGLIORE COMPOSITORE

Hammamet

Nicola PIOVANI

Nicola PIOVANI I predatori

Niccolò CONTESSA

Niccolò CONTESSA L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Michele BRAGA

Michele BRAGA Miss Marx

GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO, DOWNTOWN BOYS

Non odiare

PIVIO & Aldo DE SCALZI

PIVIO & Aldo DE SCALZI Volevo nascondermi

Marco BISCARINI, Daniele FURLATI

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Gli anni più belli

Titolo: GLI ANNI PIÙ BELLI

Musica, testi e interpretazione di: Claudio BAGLIONI

La vita davanti a sé

Titolo: GLI ANNI PIÙ BELLI Musica, testi e interpretazione di: Claudio BAGLIONI La vita davanti a sé Titolo: IO SÌ (SEEN)

Musica di: Diane WARREN

Testi di: Diane WARREN, Laura PAUSINI, Niccolò AGLIARDI

Interpretata da: Laura PAUSINI

Musica di: Diane WARREN Testi di: Diane WARREN, Laura PAUSINI, Niccolò AGLIARDI Interpretata da: Laura PAUSINI Non odiare

Titolo: MILES AWAY

Musica di: PIVIO & ALDO DE SCALZI

Testi di: Ginevra NERVI

Interpretata da: GINEVRA

Titolo: MILES AWAY Musica di: PIVIO & ALDO DE SCALZI Testi di: Ginevra NERVI Interpretata da: GINEVRA Tolo Tolo

Titolo: IMMIGRATO

Musica e testi di: Luca MEDICI, Antonio IAMMARINO

Interpretata da: Luca MEDICI

Volevo nascondermi

Titolo: INVISIBLE

Musica e testi di: Marco BISCARINI

Interpretata da: LA TARMA

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Favolacce

Emita FRIGATO, Paola PERARO, Paolo BONFINI – Erika AVERSA

Emita FRIGATO, Paola PERARO, Paolo BONFINI – Erika AVERSA Hammamet

Giancarlo BASILI – Andrea CASTORINA

Giancarlo BASILI – Andrea CASTORINA L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Tonino ZERA – Maria Grazia SCHIRRIPA

Tonino ZERA – Maria Grazia SCHIRRIPA Miss Marx

Alessandro VANNUCCI, Igor GABRIEL – Fiorella CICOLINI

Alessandro VANNUCCI, Igor GABRIEL – Fiorella CICOLINI Volevo nascondermi

Ludovica FERRARIO, Alessandra MURA – Paola ZAMAGNI

MIGLIORE COSTUMISTA

Hammamet

Maurizio MILLENOTTI

Maurizio MILLENOTTI L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Nicoletta TARANTA

Nicoletta TARANTA Le sorelle Macaluso

Vanessa SANNINO

Vanessa SANNINO Miss Marx

Massimo CANTINI PARRINI

Volevo nascondermi

Ursula PATZAK

MIGLIOR TRUCCATORE

Hammamet

Luigi CIMINELLI – Andrea LEANZA, Federica CASTELLI (prostetico o special make-up)

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Luigi ROCCHETTI

Luigi ROCCHETTI Le sorelle Macaluso

Valentina IANNUCCILLI

Valentina IANNUCCILLI Miss Marx

Diego PRESTOPINO

Diego PRESTOPINO Volevo nascondermi

Giuseppe DESIATO – Lorenzo TAMBURINI (prostetico o special make-up)

MIGLIOR ACCONCIATORE

Favolacce

Daniele FIORI

Daniele FIORI Hammamet

Massimiliano DURANTI

Massimiliano DURANTI Le sorelle Macaluso

Aldina GOVERNATORI

Aldina GOVERNATORI Miss Marx

Domingo SANTORO

Domingo SANTORO Volevo nascondermi

Aldo SIGNORETTI

MIGLIORE MONTATORE

Favolacce

Esmeralda CALABRIA

Figli

Giogiò FRANCHINI

Giogiò FRANCHINI Hammamet

Simona PAGGI

Simona PAGGI L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Gianni VEZZOSI

Gianni VEZZOSI Volevo nascondermi

Paolo COTTIGNOLA, Giorgio DIRITTI

MIGLIOR SUONO

Favolacce

Presa diretta: Marc THILL

Microfonista: Edgar IACOLENNA

Montaggio: Fabio PAGOTTO

Creazione suoni: Simone CHIOSSI

Mix: Maxence CIEKAWY

Presa diretta: Marc THILL Microfonista: Edgar IACOLENNA Montaggio: Fabio PAGOTTO Creazione suoni: Simone CHIOSSI Mix: Maxence CIEKAWY Hammamet

Presa diretta: Emanuele CICCONI

Microfonista: Andrea COLAIACOMO

Montaggio: Domenico GRANATA

Creazione suoni: Alessandro GIACCO

Mix: Alberto BERNARDI

Presa diretta: Emanuele CICCONI Microfonista: Andrea COLAIACOMO Montaggio: Domenico GRANATA Creazione suoni: Alessandro GIACCO Mix: Alberto BERNARDI L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Presa diretta: Claudio BAGNI

Microfonista: Luigi MELCHIONDA

Montaggio e Creazione suoni: Mirko PERRI

Mix: Paolo SEGAT

Presa diretta: Claudio BAGNI Microfonista: Luigi MELCHIONDA Montaggio e Creazione suoni: Mirko PERRI Mix: Paolo SEGAT Miss Marx

Presa diretta: Adriano DI LORENZO

Microfonista: Pierpaolo MERAFINO

Montaggio: Marc BASTIEN

Creazione suoni: Pierre GRECO

Mix: Franco PISCOPO

Presa diretta: Adriano DI LORENZO Microfonista: Pierpaolo MERAFINO Montaggio: Marc BASTIEN Creazione suoni: Pierre GRECO Mix: Franco PISCOPO Volevo nascondermi

Presa diretta: Carlo MISSIDENTI

Microfonista: Filippo TOSO

Montaggio: Luca LEPROTTI

Creazione suoni: Marco BISCARINI

Mix: Francesco TUMMINELLO

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Hammamet

Luca SAVIOTTI

Luca SAVIOTTI L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Stefano LEONI, Elisabetta ROCCA

Stefano LEONI, Elisabetta ROCCA Miss Marx

Massimiliano BATTISTA

Massimiliano BATTISTA The Book of Vision

Lorenzo CECCOTTI, Renaud QUILICHINI

Lorenzo CECCOTTI, Renaud QUILICHINI Volevo nascondermi

Rodolfo MIGLIARI

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Faith

di Valentina PEDICINI

di Valentina PEDICINI Mi chiamo Francesco Totti

di Alex INFASCELLI

Notturno

di Gianfranco ROSI

di Gianfranco ROSI Puntasacra

di Francesca MAZZOLENI

di Francesca MAZZOLENI The Rossellinis

di Alessandro ROSSELLINI

MIGLIOR FILM STRANIERO

1917

di Sam Mendes (01 Distribution)

di Sam Mendes (01 Distribution) I miserabili – Les Misérables

di Ladj Ly (Lucky Red)

di Ladj Ly (Lucky Red) Jojo Rabbit

di Taika Waititi (Walt Disney Italia / 20th Century Fox)

di Taika Waititi (Walt Disney Italia / 20th Century Fox) Richard Jewell

di Clint Eastwood (Warner Bros. Pictures)

di Clint Eastwood (Warner Bros. Pictures) Sorry We Missed You

di Ken Loach (Lucky Red)

Il premio al miglior cortometraggio viene assegnato da una giuria composta da Giada Calabria, Francesca Calvelli, Leonardo Diberti, Paolo Fondato, Elisabetta Lodoli, Enrico Magrelli, Lamberto Mancini, Mario Mazzetti, Paolo Mereghetti e presieduta da Andrea Piersanti.

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Anne

di Domenico CROCE e Stefano MALCHIODI

Gas Station

di Olga TORRICO

di Olga TORRICO Il gioco

di Alessandro HABER

di Alessandro HABER L’oro di famiglia

di Emanuele PISANO

di Emanuele PISANO Shero

di Claudio CASALE

Il Premio David Giovani viene assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado.

DAVID GIOVANI

18 regali

di Francesco AMATO

Favolacce

di Fabio e Damiano D’INNOCENZO

di Fabio e Damiano D’INNOCENZO Gli anni più belli

di Gabriele MUCCINO

di Gabriele MUCCINO L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

di Sydney SIBILIA

di Sydney SIBILIA Tolo Tolo

di Luca MEDICI

Il riassunto numerico delle nomination di partenza

VOLEVO NASCONDERMI 15

HAMMAMET 14

FAVOLACCE 13

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE 11

MISS MARX 11

LE SORELLE MACALUSO 6

FIGLI 4

I PREDATORI 4

18 REGALI 3

GLI ANNI PIÙ BELLI 3

LACCI 3

NON ODIARE 3

TOLO TOLO 3

COSA SARÀ 2

LA VITA DAVANTI A SÉ 2

LEI MI PARLA ANCORA 2

MAGARI 2

ASSANDIRA 1

LASCIAMI ANDARE 1

LONTANO LONTANO 1

PADRENOSTRO 1

SUL PIÙ BELLO 1

THE BOOK OF VISION 1

