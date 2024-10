DC: Aquaman, Batman, Black Adam e Flash nel nuovo teaser sugli eroi in arrivo nel 2022 [VIDEO]

Non solo: compaiono anche personaggi secondari come Hawkman e Dottor Fate

Grande serata per gli appassionati DC: in un colpo solo la Warner ha mostrato nuove e prime immagini dei più attesi film del 2022. Non solo l’imminente The Batman con Robert Pattison, ma anche i prossimi progetti su Black Adam con Dwayne Johnson, il sequel di Aquaman e il primo stand alone di Ezra Miller nei panni di Flash.

“Il mondo ha bisogno di eroi“: è questo l’altisonante titolo dello spot che la DC mostrerà anche durante il Super Bowl che andrà in scena domenica notte – quando verrà anche mostrato il primo trailer della serie sul Signore degli Anelli. E in effetti, oltre ai vari “rivali” della Marvel, il 2022 segnerà anche il grande rilancio dei personaggi DC, a partire proprio da quel Batman che non offre molte nuove immagini ma contribuiscono ad alzare l’hype in vista del 3 marzo.

Ben più interessanti sono invece le parti relative a Black Adam, l’anti-eroe interpretato da The Rock che introdurrà anche altri membri della Justice Society of America, tra cui quel Dottor Fate (Pierce Brosnan) che appare proprio nel teaser. Assieme ai due, anche Hawkman interpretato da Aldis Hodge.

C’è spazio anche per qualche immagine del ritorno di Jason Momoa e Ezra Miller nel DCEU: per l’ex star del Trono di Spade si tratta di un secondo giro di giostra: Aquaman and the Lost Kingdom riprenderà le fila del suo primo stand alone uscito nel 2018. Sarà una prima volta da solo invece per l’attore di Flash, che sarà affiancato niente meno che da Ben Affleck e Michael Keaton nei doppi panni di Batman.

QUI LO SPOT DC DEL 2022

Fan DC, quale film aspettate con più impazienza? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: DC