Grandi notizie per gli appassionati della DC: è stata confermata la seconda edizione del DC FanDome, l’evento globale che lo scorso anno ha fatto conoscere tutte le grandi novità sui film in uscita. Con un video è stata anche comunicata la data ufficiale.

Nell’anno in cui il cinema e i grandi eventi collegati hanno subito una pesante battuta d’arresto, la DC Comics e la Warner Bros. hanno deciso di far felici i fan organizzando una due giorni dedicata all’universo cinematografico, televisivo, videoludico e tanto altro. Il 22 agosto è così andato “in onda” DC FanDome: Hall of Heroes, dove sono stati svelati in anteprima i trailer e i teaser di The Batman, Black Adam, The Suicide Squad e Wonder Woman 1984, solo per citare i principali. La seconda data, intitolata DC FanDome: Explore the Multiverse, è stata invece dedicata all’esplorazione virtuale del prodotti più amati: in quest’occasione siamo stati protagonisti anche noi grazie al panel Italy Loves DC, moderato dal responsabile del sistema comunicazione di Best Movie Giorgio Viaro (potete recuperarlo QUI).

La fiera virtuale è stata un successo, con 22 milioni di visualizzazioni da oltre 200 Paesi nel mondo. Ora la casa editrice e la major sono pronte a ripetersi e hanno ufficialmente annunciato il prossimo DC FanDome. Lo hanno reso noto con un video sui loro canali social e nelle relative pagine dedicate, come quella di Batman. Ad esaltare i fan, ci hanno pensato poche scritte montate sulle note del celebre main theme di Superman orchestrato da John Williams:

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig — DC (@DCComics) April 28, 2021

Il prossimo DC FanDome si terrà il 16 ottobre 2021 e i fan sono invitati a prenderne parte. Inizia già a crescere l’hype e la curiosità su quali potranno essere i principali annunci dell’evento: dopo aver lanciato The Batman e gli altri, hanno promesso in un tweet che «Amerete il DC FanDome di quest’anno, credeteci!». Fan avvisati, non resta che aspettare.