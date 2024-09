Deadpool, i fan hanno lanciato una curiosa petizione sul Mercenario Chiacchierone

I fan di Deadpool non vedono l’ora di ammirare di nuovo il loro sarcastico e politicamente scorretto anti-eroe su grande schermo. Per ora il suo debutto nell’MCU è arrivato solo sotto forma di esilarante pubblicità al fianco di Taika Waititi e così c’è chi ha trovato un modo decisamente bizzarro per “occuparsi” del Mercenario Chiacchierone.

È stata lanciata su Change.org una petizione che chiede di costruire una statua di Deadpool. Non in una città qualsiasi, ma in quella ritenuta canonicamente la città di nascita dell’anti-eroe «Nel 2016, Deadpool ha dichiarato che viene da una città che fa rima con “fun” – Regina, Saskatchewan. È canonica ora, non si torna indietro».

La città esiste veramente: si trova nel Canada Occidentale, è il capoluogo della regione e a breve potrebbe ritrovarsi in piazza una statua del personaggio Marvel. «Chiediamo umilmente che si facciano tutti gli sforzi possibili per creare e installare una statua di Deadpool a Regina» continua la petizione, che al momento ha raccolto poco più della metà delle 1.000 firme richieste.

Il motivo è presto spiegato: «Vogliamo commemorare i traguardi cinematografici dell’eroe dei fumetti canadese, invitare le persone di tutto il mondo a fare un pellegrinaggio per vedere la statua e fargli vivere al meglio Regina».

Chissà cosa ne pensa il diretto interessato, che nel frattempo si starebbe preparando a tornare sul set per le possibili riprese di Deadpool 3 nel 2022. Alcuni fan hanno sottolineato come sia impossibile un suo arrivo nell’MCU di Endgame, ma se c’è qualcuno in grado di smentirli è proprio il Mercenario Chiacchierone.

Deadpool, ricordiamo, è apparso per la prima volta sul grande schermo nel film X-Men le origini – Wolverine, dove era sempre interpretato da Ryan Reynolds, sebbene il suo aspetto fosse totalmente differente rispetto a quello attuale. L’anti-eroe è poi tornato nel 2016 come protagonista dello standalone diretto da Tim Miller, dove è stato affiancato da Ed Skrein nei panni di Francis Freeman / Ajax, Morena Baccarin in quelli di Vanessa Carlysle, Andre Tricoteux come Peter Rasputin / Colosso, Brianna Hildebrand nelle vesti di Ellie Phimister / Testata Mutante Negasonica, T. J. Miller nel ruolo di Jack Hammer III / Weasel, Gina Carano nei panni di Christina / Angel Dust e Leslie Uggams come Al.

Qui la sinossi:

Basato sul personaggio dei fumetti Marvel, Deadpool racconta le origini di Wade Wilson, ex membro delle Forze Speciali diventato mercenario. Dopo un esperimento non autorizzato che gli conferisce il potere di guarigione veloce, Wade adotta il suo alter ego Deadpool. Dotato di nuove capacità e di un macabro senso dell’umorismo, Deadpool inizia la caccia all’uomo che ha quasi distrutto la sua vita.

Foto: Fox