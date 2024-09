Diabolik – Ginko all’attacco!: tutti vogliono il Re del Terrore nel primo trailer del film

Qui possiamo vedere per la prima volta in azione il nuovo interprete del Re del Terrore. Nel sequel sarà infattiad indossare la maschera di Diabolik in luogo di Luca Marinelli, interprete del protagonista nel precedente capitolo . L’attore italiano naturalizzato canadese è noto al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo del Dr. Andrew DeLuca nella serie televisivadal 2015 al 2021 dove si è affermato in breve tempo come una delle presenze regolari dello show.