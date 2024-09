Doctor Strange 2, i fan accusano una star: «Per colpa tua non potremo vedere il film»

Manca sempre meno all’uscita dell’attesissimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che come già trapelato qualche giorno fa sarà bandito in Arabia Saudita, in Egitto e in altri paesi a causa dell’orientamento sessuale e della storia personale del personaggio di America Chavez, omosessuale e figlia di due madri, cui presta il volto l’attrice Xochitl Gomez.

Una scelta da imputare ai regimi tradizionalisti dei paesi in questione, e che pure ha scatenato molte proteste da parte di chi ha osato attribuire alla presenza dell’interprete nel cinecomic la mancata possibilità di visionare il film al cinema. Si è trattato, nella fattispecie, di alcuni utenti su Instagram e sui social si sono infatti letti alcuni commenti ostili alla Gomez come: «Per colpa tua non posso vedere il film in una ca**o di sala» o «Fuori dall’universo Marvel! Tanti Paesi si stanno tirando indietro, hai distrutto la Marvel».

Naturalmente sono arrivati anche tanti commenti e interventi a sostegno dell’attrice quindicenne, che ha voluto ringraziare i fan per il supporto su Instagram, scrivendo in una storia: «Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto, siete stati davvero gentili, mi scaldate il cuore». Tra i messaggi positivi a lei rivolti si potevano leggere cose come «ti amiamo», «siamo orgogliosi del tuo lavoro» e «il resto di noi è così entusiasta di vederti sul grande schermo la prossima settimana!!».

Vi ricordiamo che in Italia il secondo capitolo di Doctor Strange arriverà nelle sale il 4 maggio 2022. Potere trovare QUI il trailer ufficiale e di seguito la sinossi ufficiale.

Ora che Iron Man e Captain America ci hanno lasciato dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex geniale neurochirurgo, nonché il mago più forte di tutti, Doctor Strange, deve svolgere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito e considerato il più pericoloso di sempre, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, il nuovo Stregone Supremo e alla più potente Scarlet Witch, Wanda. Ma sull’umanità e sull’intero universo incombe una terribile minaccia che non può essere affrontato solo dal loro potere. Ancora più sorprendentemente, la grande minaccia nell’universo somiglia esattamente a Doctor Strange.