Doctor Strange 2: l’ultima immagine svela nel dettaglio il nuovo look dell’eroe. Ed è diversissimo [FOTO]

Dopo avervi svelato la prima sinossi dettagliata di Doctor Strange 2, vi mostriamo finalmente una promo art ufficiale, e dunque in alta qualità, dedicata a Defender Strange, la nuova versione dell’eroe Marvel che finora avevamo potuto ammirare solo attraverso scatti rubati dal set o action figure povere di dettagli.

Ciò che salta immediatamente all’occhio è che il costume del personaggio avrà un’estetica che ricorda lo stile orientale dei vestiti indossati da Wong o addirittura di quello visto per vari outfit apparsi in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, abbandonando dunque il caratteristico mantello per abbracciare un look che sembra più quello di un combattente, che quello di un mago. Come anticipato, anche la sua pettinatura sarà più definita, con le tipiche strisce di capelli bianchi ai lati della testa decisamente più marcate.

Doctor Strange 2 – noto con il titolo internazionale Doctor Strange in the Multiverse of Madness e quello italiano Doctor Strange nel Multiverso della Follia è diretto da Sam Raimi e vede nel cast Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista. Al suo fianco vedremo tornare anche Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Benedict Wong in quello di Wong, Rachel McAdams come Christine Palmer e Chiwetel Ejiofor nella parte di Karl Mordo. Tra le new entry segnaliamo invece Xochitl Gomez, che debutterà nel MCU nei panni dell’eroina dei fumetti America Chavez alias Miss America.

Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale:

Ora che Iron Man e Captain America ci hanno lasciati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex geniale neurochirurgo, nonché mago più forte di tutti, Doctor Strange, si trova a svolgere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito e considerato tra i più pericolosi di sempre, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, il nuovo Stregone Supremo, e alla più potente Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Ma sull’umanità e sull’intero universo incombe una terribile minaccia che non può essere affrontata solo dal loro potere. Ancora più sorprendentemente, la grande minaccia nell’universo somiglia esattamente a Doctor Strange.

Doctor Strange 2 arriverà nelle sale il 4 maggio.