In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo film sullo Stregone Supremo con Benedict Cumberbatch, a quanto pare rivedremo una presenza fissa del cinema del regista Sam Raimi, subentrato dietro la macchina da presa in sostituzione di Scott Derrickson.

E no, non si tratta (solo) di Bruce Campbell, attore feticcio del regista di Spider-Man, spesso impegnato in piccole apparizioni anche nei film di Raimi di cui non era protagonista e che dovrebbe aver già girato la sua tradizionale sequenza.

Stiamo parlando, nello specifico, dell’automobile Oldsmobile Delta 88, auto apparsa in tanti dei suoi lungometraggi fin dai tempi de La casa del 1981. Durante la promozione di The Unholy, nuovo horror da lui prodotto, Raimi ha preso parte a un Q&A con i fan su Reddit ed è tornato a parlare del veicolo datato 1973, che era anche l’automobile personale di Zio Ben in Spider-Man.

Alla domanda «Il tuo Doctor Strange includerà la Oldsmobile Delta?», il regista ha replicato, per la gioia dei suoi fan: «Stiamo considerando attualmente un piccolo cameo».

L’auto è apparsa, tra gli altri, anche ne La casa 2, L’armata delle tenebre, I due criminali più pazzi del mondo, Darkman, Drag Me to Hell e, per l’appunto, nella trilogia di Spider-Man.

La colonna sonora del nuovo cinecomic sarà firmata da Danny Elfman, che con Raimi ha già lavorato per Spider-Man e Darkman. Bruce Campbell deve invece ancora confermare apertamente il suo coinvolgimento, anche se aveva twittato una foto dello skyline di Londra a febbraio, proprio nel periodo in cui Raimi stava girando Multiverse of Madness nella capitale inglese.

Il nuovo film su Doctor Strange fungerà anche da sequel per gli eventi della serie Disney+ WandaVision, il cui finale ha visto Wanda Maximoff diventare ufficialmente Scarlet Witch.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness, scritto da Michael Waldron (Rick & Morty, Loki), schiererà nel cast Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Barone Karl Mordo), Rachel McAdams (Christine Palmer) e Xochitl Gomez (America Chavez).

La data d’uscita nelle sale cinematografiche è fissata per il 25 marzo 2022.

