Doctor Strange 2: spunta online un crossover con Suicide Squad. E il risultato è esilarante [VIDEO]

Avete mai pensato ad un crossover tra l’Universo Marvel e quello DC? Senz’altro anche diversi autori avranno pensato a questa possibilità, ma non tutti si sono soffermati sui risvolti comici di una simile scelta. E se vi dicessimo che qualcuno lo ha fatto realizzando un crossover tra l’attesissimo secondo capitolo di Doctor Strange e il Suicide Squad di James Gunn?

Ebbene, per quanto possa sembrare assurdo, c’è chi – dopo aver visto il nuovo trailer di In the multiverse of Madness (che potrete trovate QUI) ha notato una leggera somiglianza tra Gargantos e Starro, i rispettivi mostri dei lungometraggi appena citati. Nella breve clip un fan ha provato infatti ad accostare una specifica scena del film corale targato Warner Bros. con quella dell’apparizione del villain dello Stregone Supremo.

QUI POTETE TROVARE IL VIDEO

Un accostamento esilarante che mette in risalto, come anticipato, quanto le apparizioni delle rispettive creature sia a tutti gli effetti molto simile. Ovviamente il confronto si esaurisce qui, dal momento che le due trame sono destinate ad avere dei percorsi piuttosto diversi. Nel nuovo Doctor Strange infatti il pubblico potrà scoprire quali conseguenze ha portato l’apertura al Multiverso – argomento introdotto sul grande schermo con Spider-Man: No Way Home ma centrale anche nella miniserie targata Disney+ Loki.

Vi ricordiamo inoltre che arriverà nelle sale il 4 maggio e che torneranno nel cast Benedict Cumberbatch,Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor – rispettivamente nei panni di Stephen Strange, Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Wong, Christine Palmer e Karl Mordo. A fare il suo debutto nel MCU troviamo Xochitl Gomez, che vestirà i panni dell’eroina America Chavez/Miss America. Moltissimi, inoltre, i dettagli del già citato nuovo trailer – che hanno fatto ipotizzare l’arrivo di Xavier e di Reed Richards – su cui però la Marvel anche ora non si è espressa. Di seguito trovate la sinossi del film.

Ora che Iron Man e Captain America ci hanno lasciati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex geniale neurochirurgo, nonché mago più forte di tutti, Doctor Strange, si trova a svolgere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito e considerato tra i più pericolosi di sempre, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, il nuovo Stregone Supremo, e alla più potente Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Ma sull’umanità e sull’intero universo incombe una terribile minaccia che non può essere affrontata solo dal loro potere. Ancora più sorprendentemente, la grande minaccia nell’universo somiglia esattamente a Doctor Strange.

Foto: Marvel Studios/Warner Bros.

Leggi anche: Spider-Man: No Way Home, scovati dei dettagli che mostrano perché Doctor Strange non è stato onesto con Peter Parker