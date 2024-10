Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il nuovo trailer anticipa un allucinante viaggio per l’eroe Marvel

Se il primo trailer ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia era riuscito a catturarvi, allora vi assicuriamo che il secondo filmato rivelato dai Marvel Studios durante il Super Bowl vi spazzerà via completamente. Dimensioni allucinanti mai viste prima d’ora, suggestive battaglie, Scarlet Witch di nuovo in azione e personaggi come Rintrah e Shuma-Gorath pronti a debuttare nel MCU: tutto quello che i fan dell’eroe interpretato da Benedict Cumberbatch sognavano da tempo.

TROVATE IL TRAILER IN CALCE ALLA NOTIZIA

Il film, diretto da Sam Raimi, proseguirà gli eventi di Spider-Man: No Way Home, dove abbiamo visto lo Stregone creare non pochi sconvolgimenti nel Multiverso a causa dell’incantesimo richiesto da Peter Parker per far sì che tutti dimenticassero la sua vera identità. Ora toccherà a Strange, Wong, Wanda Maximoff e America Chavez addentrarsi nelle dimensioni più folli dell’Universo Marvel nel tentativo di rimettere tutto al proprio posto, ritrovandosi faccia a faccia con minacce sempre più grandi e un nemico che dalle prime immagini sembrerebbe essere una controparte malvagia dello stesso Stregone.

Oltre a Benedict Cumberbatch, nel cast troviamo Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Benedict Wong in quello di Wong, Rachel McAdams come Christine Palmer e Chiwetel Ejiofor nella parte di Karl Mordo. Tra le new entry segnaliamo invece Xochitl Gomez, che debutterà nel MCU nei panni dell’eroina dei fumetti America Chavez alias Miss America.

Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale:

Ora che Iron Man e Captain America ci hanno lasciati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex geniale neurochirurgo, nonché mago più forte di tutti, Doctor Strange, si trova a svolgere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito e considerato tra i più pericolosi di sempre, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, il nuovo Stregone Supremo, e alla più potente Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Ma sull’umanità e sull’intero universo incombe una terribile minaccia che non può essere affrontata solo dal loro potere. Ancora più sorprendentemente, la grande minaccia nell’universo somiglia esattamente a Doctor Strange.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nelle sale il 4 maggio. Nell’attesa, godetevi il nuovo trailer!