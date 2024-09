Doctor Strange: rilasciato un nuovo teaser di In the Multiverse of Madness. E i fan impazziscono per un dettaglio

Ormai manca davvero poco all’arrivo nelle sale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nuovo capitolo della saga dedicata allo Stregone Supremo. L’hype è ovviamente alle stelle, soprattutto considerando che i Marvel Studios hanno continuato a diffondere nuove e interessanti clip che mostrano ulteriori dettagli rispetto ai trailer finora diffusi.

Soltanto qualche giorno fa, infatti, ad attirare l’attenzione è stato prima il video in cui sembra fare la sua comparsa la versione zombie di Wanda Maximoff (già vista in una puntata della serie animata What if…?) e poi quello in cui la stessa eroina sembra lottare con Captain Marvel.

Moltissima carne al fuoco, dunque, per uno dei lungometraggi più attesi dai fan Marvel dai tempi di Avengers: Endgame. Le sorprese però non finiscono qui, dal momento che in queste ore ha fatto la sua comparsa sul web un nuovo teaser già molto discusso dagli utenti social.

Nel mezzo della clip si può notare Scarlet Witch mentre distrugge con i suoi poteri un oggetto misterioso. Sui social in molti, oltre ad essere entusiasti per il particolare, fanno notare che potrebbe trattarsi sia di una sentinella Ultron che di un elmetto cerebro (che avrebbe senso, considerando che è stata annunciata la presenza del Professor X).

QUI POTETE TROVARE IL FRAME CONDIVISO SU TWITTER

Vi ricordiamo che il film arriverà al cinema il 4 maggio e che nel cast troveremo: Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (America Chavez), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), Rachel McAdams (Christine Palmer) e Michael Stuhlbarg (Nicodemus West). Di seguito trovate la sinossi ufficiale.

Ora che Iron Man e Captain America ci hanno lasciato dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex geniale neurochirurgo, nonché il mago più forte di tutti, Doctor Strange, deve svolgere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito e considerato il più pericoloso di sempre, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, il nuovo Stregone Supremo e alla più potente Scarlet Witch, Wanda. Ma sull’umanità e sull’intero universo incombe una terribile minaccia che non può essere affrontato solo dal loro potere. Ancora più sorprendentemente, la grande minaccia nell’universo somiglia esattamente a Doctor Strange.

Foto: Marvel Studios

Leggi anche: Doctor Strange: la Marvel cambia un dettaglio del poster per non offendere gli italiani [FOTO]