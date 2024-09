Doctor Strange, una teoria svela come [SPOILER] potrà tornare nell’universo Marvel

Finalmente, Doctor Strange in the Multiverse of Madness è nelle sale e sta facendo faville al botteghino. Per i fan del Marvel Cinematic Universe, le emozioni sono tante così come i camei e le speciali apparizioni che il Multiverso ha prodotto in questo nuovo capitolo. Un personaggio su tutti farà molto parlare nel prossimo futuro e, per la gioia dei fan che ci sperano, forse potrebbe davvero tornare nell’MCU.

ATTENZIONE: contiene spoiler su Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Se, infatti, da tempo era stata annunciata la presenza di Patrick Stewart di nuovo nei panni di una variante del Professor X, i fan sono stati probabilmente colti quasi alla sprovvista dall’arrivo di un altro celebre eroe e attore. Parliamo di Reed Richards, il leader dei Fantastici 4 interpretato in Multiverse of Madness proprio da John Krasinski. Quasi una sorpresa, appunto, perché il suo nome circolava da tempo tra i rumor ma non c’era nulla di certo.

L’esordio dell’attore di The Office, Jack Ryan e A Quiet Place porta con sé una domanda: lo rivedremo in un nuovo film sui Fantastici 4 firmato Marvel Studios? È vero che il personaggio viene brutalmente ucciso da Scarlet Witch, ma second una teoria non è detto che non possa tornare. Come? Sempre grazie al Multiverso, ma in questo caso non si tratta di un passaggio diretto tra realtà parallele.

The Direct ha condiviso infatti una teoria su come Reed Richards / John Krasinski potrebbero tornare nell’MCU ed è effettivamente molto logica: nell’universo di Terra-838, abbiamo visto Charles Xavier, Peggy Carter, Maria Rambeau e Anson Mount – rispettivamente nei panni del Professor X, Captain Carter, una variante di Captain Marvel e Black Bolt. Tutti questi personaggi hanno un corrispettivo reale, ma leggermente diverso, anche su Terra-616, quella canonica delle storie Marvel sinora.

Il ragionamento quindi è: così come esiste un Reed Richards su Terra-838, allora è facile che ce ne possa essere uno anche su Terra-616, rendendo così molto facile un ritorno dell’uomo più intelligente al mondo anche nell’universo già popolato dagli altri eroi Marvel. I dubbi quindi non sarebbero tecnici e di continuità, quanto piuttosto nei piani degli Studios e dello stesso attore.

Voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere John Krasinski come Mr. Fantastic? Fatecelo sapere nei commenti.

