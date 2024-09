Don’t Look Up, un utente scova un clamoroso errore. Il regista: «È fatto di proposito!» [FOTO]

Don’t Look Up è uno dei film targati Netflix più chiacchierati del momento. Apprezzato dal pubblico sia per il grosso cast – che vanta nomi come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Cate Blanchett -, sia per la satira sociale che si adatta perfettamente al momento storico che stiamo vivendo, il film di Adam McKay è attualmente sotto gli occhi di tutti. E tra chi lo sta analizzando in chiave sociologica e chi, invece, sta passando in rassegna i frame in cerca di easter egg, riferimenti o citazioni, c’è stato qualcuno che ha scovato un grosso errore che è stato portato addirittura all’attenzione dello stesso regista.

Un utente di TikTok ha infatti individuato una scena in cui si vede chiaramente la troupe al completo impegnata a girare la sequenza in questione. Si tratta di una delle sviste da sempre più comuni nel mondo del cinema, ma che il pubblico non si lascia certo sfuggire. Ecco qui di seguito il frame incriminato:

A tal proposito, è stato proprio Adam McKay a rispondere, lasciando un po’ tutti di sasso nell’ammettere che non solo era pienamente consapevole della presenza di quella scena in Don’t Look Up, ma anche che è stata inserita volutamente nel montaggio finale:

«Che occhio! Abbiamo lasciato quel momento della troupe appositamente per commemorare la stranissima esperienza delle riprese». Qui il tweet:

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V — Adam McKay (@GhostPanther) December 29, 2021

Oltre alle star sopracitate, il film vanta un cast che comprende anche nomi come Rob Morgan (dott. Clayton “Teddy” Oglethorpe), Jonah Hill (Jason Orlean), Mark Rylance (Peter Isherwell), Tyler Perry (Jack Bremmer), Timothée Chalamet (Quentin), Ron Perlman (colonnello Ben Drask), Ariana Grande (Riley Bina), Scott Mescudi (DJ Chello) e Gina Gershon (Kathy Logolos). Con loro anche Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Himesh Patel, Matthew Perry, Chris Evans, Paul Guilfoyle e Tomer Sisley.

Qui la sinossi ufficiale:

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky e il professor Randall Mindy fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l’aiuto del dottor Oglethorpe, Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason, fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie e Jack. A sei mesi dall’impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un’impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?

