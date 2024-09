È morto Bob Saget: la star di Full house e voce narrante di How I Met Your Mother aveva 65 anni

Hollywood piange la scomparsa di Bob Saget, comico amatissimo per il suo ruolo di Danny Tanner in Full House, sitcom americana andata in onda negli anni ’90 e conosciuto in Italia con il titolo Gli amici di papà. L’attore, secondo quanto riportano le fonti estere, è stato trovato privo di vita nella sua stanza al Ritz-Carlton Hotel di Orlando all’età di 65 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, chiamati dalla reception della struttura dopo aver scoperto che l’uomo non rispondeva alle chiamate. Lo sceriffo sopraggiunto sul luogo ha poi informato la stampa che la star è stata dichiarata morta sul posto ma che al momento non è ben chiara la causa del decesso. Non sarebbero stati trovati segni di abuso di sostanze, per cui spetterà al medico legale stabilire i motivi della morte.

Saget aveva recentemente iniziato un tour nazionale che sarebbe dovuto terminare a giugno e si trovava in Florida proprio per questo motivo. In seguito all’annuncio anche la famiglia è intervenuta per commentare il tragico evento: «Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi – riporta Variety – Era tutto per noi e vogliamo che si sappia quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e riunire persone di ogni ceto sociale grazie alle risate. Anche se chiediamo privacy in questo momento, vi invitiamo a unirvi a noi nel ricordare l’amore e le risate che ha portato al mondo».

Come anticipato l’attore era stato scelto per il ruolo di Danny Tanner in Full House, ma il pubblico lo conosceva anche come voce narrante delle celebre serie tv How I Met Your Mother. Ha recitato inoltre anche in film come Dirty Work, diretto Farce of the Penguins ed è stato il conduttore di America’s Funniest Home Videos. Nel 2014 aveva anche vinto un Grammy per il suo album That’s What I’m Talkin’ About.

Il comico si aggiunge ad una lunga e triste lista di artisti internazionali recentemente scomparsi: solo pochi giorni fa il cinema ha dovuto dire addio a icone come Sidney Poitier, Betty White e il regista Peter Bogdanovich.

Fonte: Variety

Foto: Getty Images (Rodin Eckenroth/FilmMagic)

