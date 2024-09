È morto Jacques Perrin: addio all’attore di Nuovo Cinema Paradiso

L'interprete, noto per il ruolo di Salvatore da adulto nel film di Giuseppe Tornatore, aveva recitato in molti film italiani

È morto all’età di 80 anni l’attore, produttore e regista francese Jacques Perrin, noto per il ruolo di Salvatore da adulto nel film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore e con al suo attivo diverse partecipazioni nel cinema italiano, tra le quali Il deserto dei tartari, in cui interpretò il ruolo del giovane protagonista, il tenente Giovanni Drogo, e In nome del popolo sovrano.

Perrin, il cui vero nome era Jacques-André Simonet, è morto giovedì a Parigi e darne notizie è la sua famiglia. «La famiglia ha l’immensa tristezza di informarvi della scomparsa del cineasta Jacques Perrin, oggi 21 aprile a Parigi. Si è spento nella pace all’età di 80 anni», si legge nella comunicazione trasmessa dal figlio, Mathieu Simonet.

Nato a Parigi nel 1941, tra i film da lui interpretati negli anni ’60 si segnalano La ragazza con la valigia, al fianco di Claudia Cardinale, e Cronaca familiare, insieme a Marcello Mastroianni. Nel 1966 vinse due premi come miglior attore al Festival di Venezia per Un uomo a metà di Vittorio De Seta e per il film spagnolo La busca. Tra i film da lui prodotti anche Z – L’orgia del potere di Gosta-Gavras e Bianco e Nero a colori di Jean-Jacques Annaud, entrambi vincitori del premio Oscar come migliore film straniero, rispettivamente nel 1970 e nel 1976.

Più di recente ottenne grande successo con film sugli animali, come Microcosmos – Il popolo dell’erba (1996) e Il popolo migratore (2001), entrambi prodotti dal suo studio Galatée Films. Nel 2004 interpretò il ruolo dell’anziano Pierre Morhange, narratore del film Les choristes – I ragazzi del coro, di cui fu anche produttore.

Foto: Cristaldifilm, Films Ariane