La star americana Elizabeth Olsen sarà ospite del Filming Italy Sardegna Festival. Per celebrare l’attrice, volto del mondo Marvel, l’evento proporrà alcuni dei suoi titoli più celebri, con le proiezioni di Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Wandavision.

Il Filming Italy Sardegna Festival, giunto alla sua quarta edizione, è ideato e diretto da Tiziana Rocca e gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, grazie al Governatore della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’Assessore del Turismo, Commercio e Artigianato della Sardegna Giovanni Chessa e grazie alla collaborazione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village, Lorenzo Giannuzzi.

Dopo aver ottenuto un grande successo di critica per La fuga di Martha, thriller drammatico indipendente per il quale è stata nominata ai Critics’ Choice Movie Awards e agli Independent Spirit Awards come miglior attrice, Elizabeth è stata produttrice esecutiva della serie drammatica Sorry for Your Loss, nella quale ha recitato come protagonista e che le è valsa una candidatura ai Critics’ Choice Television Awards. Il grande successo internazionale arriva per la sua interpretazione di Wanda Maximoff (alias Scarlet Witch) nei film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, riprendendo poi il ruolo anche nella più recente serie tv Wandavision.

Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: «Sono molto felice che Elizabeth abbia accettato il nostro invito. È un’attrice straordinaria e dalle doti davvero uniche, rappresenta a pieno l’immagine dei giovani talenti femminili che il nostro Festival è fiero di valorizzare in Italia e nel mondo. Voglio rivolgere un ringraziamento speciale a The Walt Disney Company Italia e alla piattaforma Disney+, che ci hanno permesso di inserire nel nostro programma questi grandi titoli Marvel e in particolare la serie WandaVision, grandissimo successo degli ultimi mesi. E naturalmente grazie anche al Governatore della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas, all’Assessore del Turismo, Commercio e Artigianato della Sardegna Giovanni Chessa e all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village,Lorenzo Giannuzzi, che per il quarto anno ci supportano e rendono possibile la realizzazione del Filming Italy Sardegna Festival».

Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e l’ultima nata in ordine di tempo, la serie Marvel Studios Wandavision, sono tutti disponibili sulla piattaforma streaming Disney+.

La 4^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival, che si svolgerà dal 21 al 25 luglio a Forte Village di Cagliari, è una manifestazione che negli anni si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Il Filming Italy Sardegna Festival si svolge in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

