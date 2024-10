«Era una battuta di m***a»: Chris Rock torna sullo schiaffo di Will Smith

Chris Rock è tornato nuovamente a parlare dello schiaffo ricevuto da Will Smith in mondovisione sul palco della Notte degli Oscar 2022.

Il comico è attualmente impegnato in un tour insieme a David Chappelle, e nel corso della tappa di Liverpool i due sono tornati sulla battuta incriminata che ha poi scatenato la reazione spropositata di Smith. La battuta pronunciata da Rock sul palco degli Oscar faceva riferimento all’alopecia di Jada Pinkett Smith, moglie di Will, e sulla sua disponibilità a recitare in un ipotetico sequel di Soldato Jane, film che vede protagonista Demi Moore con la testa debitamente rasata a zero.

Tornando sulla battuta che ha dato il via a tutta la nota serie di eventi, Rock ha detto:

«Quella merda ha fatto male? Assolutamente sì! Quello str***o mi ha colpito per una battuta di merda, la più bella battuta che abbia mai detto».

Durante lo show David Chappelle ha poi rincarato la dose andandoci giù ancora più pesante nei confronti di Smith:

«Will ha dato l’impressione di una persona perfetta per 30 anni, ed ora ha strappato la maschera e ci ha mostrato che in realtà era brutto come tutti quanti noi. Qualunque siano state le conseguenze…spero che non si rimetta la maschera e lasci respirare il suo vero volto. Mi rivedo in entrambi».

Nel corso del suo ultimo tour Chris Rock si è impegnato affinché l’episodio – che ha inevitabilmente catturato l’attenzione del pubblico e dello showbiz – non prendesse il sopravvento sullo spettacolo. Ad ogni modo, il comico ha ribadito più volte di non sentirsi una vittima per quanto è accaduto:

«Chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato colpito in faccia. Non sono una vittima. Sì, quella merda faceva male […] Ma me la sono scrollata di dosso e il giorno dopo sono tornato a lavoro. Non vado in ospedale per un taglio da carta».

Dopo l’accaduto, Will Smith è stato ufficialmente escluso dall’Academy per dieci anni. Prima che la decisione fosse ratificata, l’attore aveva già provveduto a dimettersi dall’associazione con un comunicato stampa che recitava:

«Le mie azioni alla presentazione della 94ª edizione degli Academy Awards sono state scioccanti, dolorose e imperdonabili. L’elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico a casa di tutto il mondo – ha ammesso nella sua dichiarazione – Ho tradito la fiducia dell’Academy. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro lavoro straordinario. Sono affranto.

Foto: Al Seib /A.M.P.A.S. via GettyImages

Fonte: Variety