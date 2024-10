Eternals censurato per la rappresentazione LGBTQ. Angelina Jolie attacca gli omofobi: «Ignoranti»

Non passa giorno senza che la Marvel finisca, suo malgrado, al centro di qualche polverone mediatico. Le ultime novità riguardano Eternals – in questi giorni in sala – che vede nel cast anche Angelina Jolie.

Ed è proprio l’amata attrice statunitense che, in queste ore, ha fatto parlare di sé in merito alle polemiche che il nuovo capitolo dedicato agli Eterni ha sollevato. Non tutti i paesi, infatti, hanno portato il cinecomic in sala con il montaggio stabilito dagli Studios. In particolare, luoghi come Arabia Saudita, Qatar e Kuwait non hanno gradito la relazione omosessuale presente nel film. Quel che insomma, per la Marvel è un grande traguardo, trattandosi del primo caso nel suo universo, per alcuni è un dettaglio da censurare.

Stando alle fonti ufficiali, dunque, il film è arrivato nelle sale dei paesi menzionati ma solo dopo un pesante lavoro di censura per eliminare quelle che – a loro avviso – sono scene scomode. La dichiarazione ufficiale parla però di una pratica comune per questo tipo di marketing, a prescindere dalla natura dei personaggi coinvolti. Non importa, dunque, che la scena in questione sia tra due persone dello stesso sesso, la censura avrebbe colpito comunque.

Angelina Jolie – che per il franchise interpreta l’Eterna Thena – ha approfittato di un’intervista per commentare la questione, lanciandosi in una critica piuttosto feroce all’operato dei paesi su citati. “Non capisco come possiamo vivere in un mondo in cui alcuni non colgono la bellezza della famiglia Phastos” ha dichiarato l’attrice, definendo i responsabili della censura ignoranti.

Non è l’unico problema per il nuovo lungometraggio Marvel in realtà – anche se è senz’altro il più grande. Kuwait e Qatar, infatti, hanno bloccato il film anche per problemi legati alla rappresentazione delle divinità. La pratica, infatti, è assolutamente proibita in questi paesi e considerata fortemente blasfema.

