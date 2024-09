Eternals di Chloé Zhao vittima dei troll: boom di recensioni negative su Imdb, il sito interviene

Eternals, il film di Chloé Zhao che sta per uscire nelle sale il 3 novembre 2021, è sotto attacco di quello che viene chiamato “review bombing“. Il fenomeno avviene quando un gruppo di persone, fondamentalmente troll di Internet, prende di mira qualcosa e inizia a bombardarlo di recensioni negative come protesta. Molto spesso, il film neppure viene visto.

Il pretesto per attaccare Eternals è il fatto che il nuovo film Marvel mostra la prima storia d’amore dichiaratamente omosessuale del Marvel Cinematic Universe. A rompere le barriere è il personaggio di Phastos, interpretato da Byran Tyree Henry: non è l’unica storyline romantica di Eternals ma è quella per cui il film viene bombardato.

Su Imdb sono infatti iniziate a comparire numerose recensioni negative per via del bacio omosesssuale e della rappresentazione LGBTQIA+ del film. Tanti i commenti di chi assegna 1 stella su 10: «Cerca così tanto di essere politicamente corretto e “woke” che non c’è bisogno di menzionare che un personaggio maschile ha un marito? Chi sono loro per occuparsi di questo tipo di cose? Limitatevi a fare film d’azione invece di infilarci giù per la gola la vostra agenda politica».

E ancora: «Irriconoscibile dai fumetti. Si limita a checkare tutte le caselle della Hollywood Woke. E questo è l’obiettivo, non raccontare una storia. Non sprecate i soldi»; «Costretto a mandare messaggi sociali e gender che non hanno nulla a che fare con la trama»; «Mediocre persino per un film della Marvel» sono alcuni dei commenti.

Il problema (oltre quello evidente)? Eternals non è ancora uscito nelle sale, ha avuto solo pochissime anteprime mondiali – tra cui quella alla Festa del Cinema di Roma – e le oltre 500 reviews negative sono pertanto frutto di un sistematico attacco. Tanto che la stessa piattaforma ha deciso di intervenire: Imdb ha rimosso le recensioni negative e le fonti riportano come probabile che quando il film uscirà e verrà riaperta la sezione possa essere richiesta la foto di un biglietto prima di postare il proprio parere.

