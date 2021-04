Nuove spettacoli immagini per Eternals, che dovrebbe uscire nelle sale il prossimo 5 novembre 2021. Del film al momento si conosce solo il ricco cast ufficiale e la sinossi, ma ben poco si è visto e i fan sono in trepidante attesa per il primo trailer. Per ora, sembra che siano state diffuse alcune immagini leak dei temuti Celestiali.

Per chi vuole saperne di più prima di vedere le foto di cui si parla: il film sarà incentrato sugli Eterni, una razza aliena immortale presente sulla Terra da migliaia di anni. Del gruppo fanno parte un considerevole numero di guerrieri ed eroi come Thena, Ikaris, Kingo, Makkari e Sersi, ognuno con alle spalle una storia millenaria e poteri unici. A creare questo gruppo sono stati i Celestiali, a conti fatti le divinità del mondo Marvel.

Finora in tutto l’MCU ne abbiamo incontrati 2 e mezzo: la testa di un Celestiale, Eson il Ricercatore è diventata Knowhere, sede di Taneleer Tivann il Collezionista, mentre in Guardiani della Galassia 2 il gruppo affronta Ego, il Pianeta Vivente; suo figlio, Peter Quill, conta come mezzo Celestiale in quanto nato da madre umana. C’è poi un altro personaggio dell’MCU direttamente collegato ai Celestiali, ovvero Thanos: sebbene non sia mai stato detto nel corso dei film, sulla carta il Titano Pazzo è un Deviante, una mostruosa razza creata dai Celestiali. E proprio lo scontro tra Eterni e Devianti sarà la trama principale del film diretto da Chloé Zhao, la regista che domani notte potrebbe trionfare agli Oscar con Nomadland.

Nelle scorse ore, un account Twitter dedicato al film ha diffuso quelle che sarebbero immagini ufficiali del look dei Celestiali. Il condizionale è d’obbligo: potrebbe anche trattarsi di altre fan art, ma considerando che il film è stato interamente girato ed è in fase di post produzione e soprattutto la qualità “da leak” delle foto, ci sono anche i presupposti perché siano immagini originali. Qui si vede l’aspetto di alcuni dei Celestiali che appariranno in Eternals: si tratta di Hargen il Misuratore, Jemiah l’Analizzatore e Nezarr il Calcolatore. Del gruppo dovrebbe fare sicuramente parte anche Arishem Il Giudice, colui che ha un ruolo fondamentale per la sopravvivenza o meno dei pianeti “toccati” dalle divinità cosmiche.

QUI IL TWEET CON LE FOTO DEI CELESTIALI

C’è grande hype per l’uscita del film, per tre motivi: il primo è che riguarderà esseri incredibilmente potenti, il top gamma della galassia Marvel; poi perché la stessa regista ha dichiarato di essersi ispirata ad un inaspettato ma celebre film per quanto riguarda le scene d’azione; infine per il cast di altissimo livello.

Le star di Eternals saranno infatti Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Lia McHugh, Richard Madden, Barry Keoghan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Ma Dong-seok e Gemma Chan.

Foto: Marvel Studios

Fonte: The Direct