Evangeline Lilly, un collega dell’universo Marvel contro l’attrice per la polemica sui vaccini

La star dell’universo Marvel Evangeline Lilly è da qualche giorno al centro di una bufera mediatica per un post apparso sul suo profilo Instagram. L’attrice, che interpreta Hope van Dyne aka Wasp nei film di Ant-Man e in Avengers: Endgame, si è infatti esposta su un tema tanto discusso quanto polarizzante come i vaccini contro il Covid-19.

La Lilly ha partecipato ad una manifestazione a favore di quella che lei definisce come “sovranità del corpo“: l’attrice ritiene che nessuno dovrebbe essere obbligato a iniettarsi nel corpo nulla sotto il peso di alcune minacce che lei identifica con “violento attacco, arresto senza giusta causa, perdita del lavoro, perdita della casa, fame, perdita di istruzione, allontanamento dalle persone care, allontanamento dalla società“. Alla fine la Lilly – non l’unica star Marvel a essersi esposta in questo senso – sottolinea di essere pro scelta e chiede inoltre ai fan di non attaccarsi gli uni con gli altri per via delle diverse posizioni.

Quello sollevato da Evangeline Lilly è un tema controverso e su cui è difficile dibattere: da un lato la libertà di scelta, dall’altro l’emergenza sanitaria che ha causato quasi un milione di morti solo negli Stati Uniti. La sua posizione è finita al centro di una bufera e sono intervenuti, senza citarla direttamente, anche altri attori dell’MCU. Il primo è stato Simu Liu, interprete di Shang Chi, che ha scritto:

«Ho perso i miei nonni a causa del Covid l’anno scorso. Stavano ancora aspettando i loro vaccini. Sono fortunato ad essere stato vaccinato due volte e potenziato quando ho avuto il virus due settimane fa. Sembrava un raffreddore. I media devono smettere di mettere in luce opinioni che non sono radicate nei fatti o nella scienza»

Ora, sembra essersi schierato apertamente contro la Lilly anche un collega dei suoi stessi film su Ant-Man, ovvero David Dastmalchian. Nell’MCU ha un ruolo minore nei panni di Kurt Goreshter e ora è meglio conosciuto come Polka-Pot Man dopo The Suicide Squad di James Gunn. Da Twitter, ha condiviso un post che è stato interpretato come una frecciata verso la collega:

«È un peccato quando persone con una grande piattaforma a disposizione la usano per condividere cose irresponsabili» QUI il tweet

La frase dell’attore sembra sottolineare che benché ciascuno possa avere la propria opinione, le persone con una certa visibilità dovrebbero valutare più attentamente le conseguenze delle proprie azioni e parole. Una lezione che Evangeline Lilly dovrebbe aver già imparato, considerando che due anni fa era già stata al centro di polemiche per aver minimizzato il Covid-19 ad inizio pandemia, salvo poi scusarsi.

Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic