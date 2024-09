Festa del Cinema di Roma 2021, il film Mediterráneo su Open Arms vince il Premio del Pubblico FS

Il film spagnolo Mediterráneo (Open Arms – La legge del mare) di Marcel Barrena è il vincitore del Premio del Pubblico FS alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, votato dagli spettatori attraverso l’APP ufficiale e il sito ufficiale del festival.

Mediterráneo (Open Arms – La legge del mare), che in Italia sarà distribuito da Adler Entertainment, riprende la storia vera di Òscar Camps, il fondatore della ONG Open Arms, fin da quando era un semplice bagnino, nel 2015. Òscar, colpito dalla tragica fotografia di un bimbo annegato nel Mediterraneo, insieme all’amico Gerard decide di raggiungere l’isola di Lesbo. Lì i due scoprono la sconvolgente realtà delle migliaia migranti che ogni giorno cercano di raggiungere l’Europa attraverso il mare, rischiando la vita su imbarcazioni precarie. I migranti fuggono non solo dalla miseria, ma anche dalla guerra e dalle persecuzioni politiche nei loro Paesi d’origine. Insieme a Esther, Nico e agli altri membri della loro squadra, Òscar e Gerard lotteranno per compiere il lavoro di salvataggio che le autorità disattendono e dare aiuto a centinaia di persone in estremo bisogno.

Il film mette insieme un cast di stelle del cinema spagnolo: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan. Il regista Marcel Barrena non ha potuto ritirare il Premio, ma ha ringraziato il pubblico con questo messaggio: «L’anteprima a Roma è stata un’esperienza indelebile per me, non dimenticherò mai l’accoglienza del pubblico. Ho il video nel telefono e l’ho guardato molte volte con le lacrime agli occhi; perché abbiamo sofferto molto facendo questo film. Realizzare Open Arms – La legge del mare è stato un viaggio lungo e doloroso. Questo premio ci dà forza, ci dà speranza, perché ci ricorda che il mondo ha bisogno di sentire questa storia. Questa storia parla di un gruppo di uomini che fanno cose buone. E dobbiamo concentrarci sugli uomini buoni, sulle cose buone. E questo premio, non è solo una buona cosa, è una grande cosa».

Il regista è rimasto mesi a fianco degli operatori di Open Arms per raccontarne la storia e l’impegno. «Per quattro anni abbiamo lavorato a Lesbo per conoscere in prima persona la situazione e dare forma a un progetto in cui abbiamo affrontato l’inimmaginabile. Abbiamo girato nei veri uffici dei soccorritori di Open Arms. Abbiamo ricostruito il campo profughi di Moria e assunto come comparse centinaia di rifugiati. Né il film né io abbiamo le risposte per porre fine a ciò che accade nel Mediterraneo, ma possiamo fare da megafono perché nessuno dimentichi quel che avviene sulle nostre coste».