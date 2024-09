Festa del cinema di Roma: svelato il nuovo logo ispirato alla Lupa Capitolina

Tre riconoscimenti della Festa 2022 saranno intitolati a grandi interpreti del cinema italiano: per la Miglior attrice a Monica Vitti, per il Miglior attore a Vittorio Gassman, per la Miglior commedia a Ugo Tognazzi