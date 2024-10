Kristen Stewart è stata designata Presidente di Giuria alla Berlinale 2023

Kristen Stewart sarà presidente della giuria internazionale al 73º Festival internazionale del cinema di Berlino, che si svolgerà nella capitale tedesca tra il 16 e il 26 febbraio del prossimo anno.

L’attrice americana, diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di Bella Swan nella saga cinematografica di Twilight e a Panic Room di David Fincher, è recentemente salita agli onori della cronaca grazie all’interpretazione della principessa Diana nel biopic Spencer, performance che le è valsa una nomination agli ultimi premi Oscar. I due direttori della Berlinale, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, hanno annunciato il coinvolgimento dell’attrice con il comunicato che vi riportiamo a seguire qui sotto:

«Siamo entusiasti che Kristen Stewart abbia accettato di assumersi questo importante compito. È una delle attrici più talentuose e sfaccettate della sua generazione. Da Bella Swan alla Principessa di Galles ha dato vita a personaggi eterni. Giovane, brillante e con un impressionante corpus di opere alle spalle, Kristen Stewart è il ponte perfetto tra gli Stati Uniti e l’Europa».

L’attrice ha già avuto modo di debuttare al Festival tedesco nel 2010 con Welcome to the Rileys, produzione indipendente diretta dal regista Jake Scott. Quest’anno è invece apparsa al Festival di Cannes per promuovere il controverso sci-fi horror Crimes of the Future diretto da David Cronenberg, film che al netto di alcune critiche si è guadagnato una standing ovation di 7 minuti.

Kristen Stewart sembra inoltre essere decisa a cimentarsi anche in ruoli che vanno al di là della recitazione. L’attrice debutterà presto alla regia con La cronologia dell’acqua, adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo scritto da Lidia Yuknavitch, ed è attualmente impegnata nella produzione di una serie a tema paranormale incentrata su un gruppo di cacciatori di fantasmi LGBTQ+.

Cosa ne pensate della scelta della Berlinale? Fatecelo sapere nei commenti!

Foto: Getty Images / Amy Sussman

Fonte: Variety