Annunciato il programma della sessantesima edizione della sezione parallela del Festival di Cannes, la Semaine de la Critique. Tredici i lungometraggi presentati a Parigi e, tra i sette in concorso, spicca anche l’italiano Piccolo corpo, esordio alla regia di Laura Samani. A produrre il film troviamo Nadia Trevisan e Alberto Fasulo (Tir, Genitori) con la Nefertiti Film. Nel programma (di seguito l’elenco completo dei titoli) si registra un’attenzione massiccia al cinema europeo e alle produzioni e co-produzioni del Vecchio Continente e, sebbene la sezione sia aperta anche alle opere seconde, si registrano in concorso 7 opere prime su 7. Una scelta che fa il paio con la radicalizzazione operata dal delegato generale Thierry Frémaux sulla sezione Un Certain Regard, sorta di Concorso “minore” (ma solo per amor di definizione giornalistica sintetica) tornato nuovamente, da quest’anno, a una valorizzazione di giovani talenti esordienti e di sguardi votati alla ricerca. Tutti francesi, invece, i sei film Fuori Concorso della Semaine 2021, la cui giuria sarà presieduta da Cristian Mungiu, autore rumeno che nel 2007 vinse la Palma d’oro con il dramma sull’aborto 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni.

Lungometraggi

Séances spéciales Film d’Apertura

Robuste di Constance Meyer “4 séances spéciales marquent 4 temps forts”

Bruno Reidal di Vincent Le Port

Petite Nature di Samuel Theis

Une jeune fille qui va bien di Sandrine Kiberlain Film du 60e anniversaire

Les Amours d’Anaïs di Charline Bourgeois-Tacquet Film di Chiusura

Une histoire d’amour et de désir di Leyla Bouzid Concorso Amparo di Simón Mesa Soto

Feathers di Omar El Zohairy

The Gravedigger’s wife (La Femme du fossoyeur) di Khadar Ayderus Ahmed

Libertad di Clara Roquet

Olga di Elie Grappe

Piccolo corpo di Laura Samani

Rien à foutre di Julie Lecoustre, Emmanuel Marre Cortometraggi

Concorso Brutalia, Days of Labour (Brutalia, jours de labeur) di Manolis Mavris

Duo Li (Lili, toute seule) di Zou Jing

Fang ke (An Invitation) di Hao Zhao, Yeung Tung

Inherent di Nicolai G.H. Johansen

Interfon 15 (Intercom 15) di Andrei Epure

Ma Shelo Nishbar (If It Ain’t Broke) di Elinor Nechemya

Noir-soleil di Marie Larrivé

Safe di Ian Barling

Soldat noir di Jimmy Laporal-Trésor

Über Wasser (Hors de l’eau) di Jela Hasler Invitation: Festival International du Film de Morelia

Bisho di Pablo Giles

La Oscuridad di Jorge Sistos Moreno

Pinky Promise di Indra Villaseñor Amador

Un rostro cubierto de besos (A face covered with kisses) di Mariano Rentería Garnica Di seguito tutti i dettagli sul film italiano della Semaine de la Critique 2021. PICCOLO CORPO

una produzione NEFERTITI FILM con RAI CINEMA

in coproduzione con TOMSA FILMS e VERTIGO

una co-produzione Italia-Francia-Slovenia

prodotto da Nadia Trevisan, Alberto Fasulo

co-prodotto da Thomas Lambert, Danijel Hočevar

distributore internazionale ALPHA VIOLET soggetto di Laura Samani

sceneggiatura di Marco Borromei, Elisa Dondi, Laura Samani

con CELESTE CESCUTTI e con ONDINA QUADRI

sinossi ufficiale:



In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno agli inizi del ‘900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in assenza di respiro, la bambina non può essere battezzata. La sua anima è condannata al Limbo, senza nome e senza pace.

Ma una voce arriva alle orecchie di Agata: sulle montagne del nord pare ci sia un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli.

Agata lascia segretamente l’isola e intraprende un viaggio pericoloso attaccata a questa speranza, con il piccolo corpo della figlia nascosto in una scatola, ma non conosce la strada e non ha mai visto la neve in vita sua.

Incontra Lince, un ragazzo selvatico e solitario, che conosce il territorio e le offre il suo aiuto in cambio del misterioso contenuto della scatola.

Nonostante la diffidenza reciproca, inizia un’avventura in cui il coraggio e l’amicizia permetteranno a entrambi di avvicinarsi a un miracolo che sembra impossibile.