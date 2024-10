Film DC: la star di uno dei cinecomic più brutti mai realizzati è pronta a riscattarsi: “Voglio un remake”

Non solo, vorrebbe dirigerlo per fare le cose in maniera completamente diversa

Che l’universo DC abbia molto faticato nel corso degli anni a stare dietro a quello Marvel è un dato testimoniato sia dal numero di film usciti sia dai risultati in termini di critica e botteghino. Tuttavia, le difficoltà partono da molto prima e c’è un film in particolare che è ritenuto uno dei cinecomic più brutti mai realizzati: Catwoman. Ora c’è qualcuno molto interessato a riscattarlo.

Si tratta della stessa attrice protagonista del film del 2004 diretto da Pitof e incentrato sulla celebre gatta ladra Selina Kyle, Halle Berry. Prima di Justice League e persino dei titoli meno riusciti dell’MCU, è stato in grado di “trionfare” ai Razzie Awards come peggior film, attrice protagonista, regista e sceneggiatura. Ancora oggi, “vanta” un 9% di gradimento su Rotten Tomatoes ed è stato spesso inserito nelle liste dei peggiori film di Hollywood.

Per usare un eufemismo, non è piaciuto. Anche per questo la sua protagonista ha intenzione di ridargli nuova gloria. Durante un’intervista con Jake’s Takes, Halle Berry ha dichiarato:

«Vorrei dirigere un film su Catwoman. Se potessi lavorarci adesso, sapendo quello che so e con questa esperienza, re-inventerei quel mondo nel modo in cui ho ripensato la storia. […] Vorrei tornare indietro e re-immaginare Catwoman e rifarlo. Le farei salvare il mondo come fanno molti supereroi maschili e non solo farle salvare donne da una faccia rovinata, sai, alzare di molto l’asticella. E lo farei molto più inclusivo sia per le donne che per gli uomini»

Dopo il grande fiasco del 2004, il personaggio di Selina Kyle è stato riproposto in molte versioni: ha avuto il volto di Anne Hathaway in Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, quello di Carmen Bicondova nella serie Gotham e ora i fan aspettano di vedere Zoe Kravitz nel prossimo The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson.

Cosa ne pensate, dopo questa nuova versione può esserci spazio per il riscatto di Halle Berry come Catwoman?

Foto: Warner Bros.