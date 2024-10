Filming Italy – Los Angeles: presentato il programma completo della VII Edizione

È stato presentato in giornata il programma della VII edizione di Filming Italy – Los Angeles con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, evento che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo 2022 nella città statunitense in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

Creata e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall’Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, la manifestazione sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema e l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani, supportando le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.

Il presidente onorario di questa edizione sarà Giancarlo Giannini. Per il grandissimo attore, orgoglio del Cinema Italiano, nel 2020 proprio il Filming Italy – Los Angeles si è fatto promotore dell’assegnazione della stella – la XVI italiana – sulla Walk of Fame di Hollywood. A presiedere il comitato d’onore sarà invece l’icona del cinema e della bellezza italiana, Gina Lollobrigida.

Dichiara Tiziana Rocca, che è anche Direttore artistico del Festival:

“Sono molto felice di poter tornare a Los Angeles quest’anno, affrontando così una riapertura maggiore rispetto alla passata edizione, con un festival che si terrà al 50% dal vivo ma che non abbandonerà l’altra metà in digitale. Grazie alla piattaforma streaming, infatti, è stata possibile una sempre maggiore partecipazione del pubblico, tra cui tantissimi giovani studenti dislocati in diverse aree degli Stati Uniti. Quest’anno ci concentreremo su alcune tematiche sociali che ritengo particolarmente importanti, come i diritti umani e le pari opportunità, la valorizzazione delle donne nel mondo lavorativo, soprattutto in quello del Cinema e poi ancora sulle problematiche ambientali che stanno affliggendo il Pianeta e minacciano il futuro stesso dei giovani. E naturalmente parleremo di cinema, nel vastissimo programma del Festival: avremo più di 50 titoli tra film, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, molti dei quali ancora inediti in tutto il mondo. Dedicheremo una maratona speciale a Gabriele Muccino, una giornata in cui lui stesso presenterà la sua biografia e proietteremo anche il suo ultimo film e le prime puntate della serie ancora inedita. Abbiamo organizzato 26 masterclass e diversi panel con tantissimi ospiti e artisti italiani e internazionali, come Billy Zane e Vanessa Hudgens, in cui affronteremo il futuro della settima arte, messo così a repentaglio dalla pandemia e dal lockdown. Ma parteciperà anche tutto l’indotto del cinema italiano e le arti, con le maggiori maestranze in rappresentanza, come i migliori costumi, le migliori scenografie e i migliori effetti visivi […]”.

Un omaggio a Gabriele Muccino

Per celebrare uno dei registi più talentuosi del nostro paese, ci sarà un omaggio a Gabriele Muccino con una giornata a lui dedicata, una maratona in cui il regista presenterà la sua autobiografia La vita addosso. Io, il cinema e tutto il resto, oltre alle proiezioni del suo ultimo film, Gli anni più belli e delle prime puntate della serie di prossima uscita, A casa tutti bene. A Muccino verrà consegnato, dalle mani della star hollywoodiana Rosario Dawson, il Filming Italy Achievement Awardper la sua strabiliante carriera costellata di successi.

L’esibizione del trio musicale Il Volo

Tra i primissimi eventi a ripartire in presenza a Los Angeles e con tantissimi ospiti dal vivo, inaugurando così la film awards season del 2022, il Filming Italy – Los Angeles si aprirà con un’esibizione live del Volo sul palco dell’Harmony Gold Theater, un recital dedicato al Maestro e compositore premio Oscar Ennio Morricone. Per il loro ultimo album che ripercorre le melodie leggendarie del Maestro, Piero, Ignazio e Gianluca riceveranno il Filming Italy Los Angeles Music Award.

Il Premio a Gabriele Esposito

Ma ci sarà spazio per molti apprezzatissimi artisti del panorama cinematografico italiano, come Salvatore Esposito, che per la serie Gomorra riceverà il Filming Italy Best Movie Award, il riconoscimento in collaborazione con Best Movie – Box Office che viene assegnato agli attori che si sono distinti durante l’anno; e Pio e Amedeo che, in occasione della proiezione del loro film Belli Ciao, riceveranno il Filming Italy Los Angeles Best Comedy Award.

Una grandissima promozione del cinema italiano, con più di 50 titoli – tra film, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, visti durante l’ultima stagione cinematografica e molti ancora inediti a livello mondiale – che saranno disponibili e visionabili sulla piattaforma realizzata esclusivamente per il Filming Italy – Los Angeles, una vera e propria sala virtuale in cui sarà possibile prenotarsi.

Il Festival quest’anno è dedicato alla memoria di Serge Rakhlin, Chairman of the Foreign Film Committee della HFPA e membro del comitato d’onore del Filming Italy sin dalle prime edizioni; un premio particolare di questa edizione, invece, è dedicato a Carla Fracci: a suo marito Beppe Menegatti sarà consegnato il Filming Italy Best Movie Award alla memoria dell’étoile più luminosa di tutti i tempi.

Presente oggi alla conferenza stampa del Filming Italy – Los Angeles anche Federica Pellegrini, la più grande campionessa italiana di nuoto: il documentario a lei dedicato Underwater – Federica Pellegrini e diretto da Sara Ristori sarà proiettato durante le giornate del festival.

Tutti i talent e le masterclass della VII Edizione

Numerosi i talent coinvolti nelle 26 masterclass, che saranno premiati e che parteciperanno ai panel: Kasia Smutniak, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Actress Tv Series per Domina; Raoul Bova, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Sport Award per il docu-film Ultima Gara; Vincenzo Salemme, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Award per il film da lui diretto e interpretato Con tutto il Cuore; Anastacia, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Award Best Original Song per la colonna sonora del film American Night; Alessandro Siani, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Comedy Director Award per Chi ha incastrato Babbo Natale?; Jeremy Piven, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Achievement Award; Billy Zane, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Achievement Award; in collaborazione con EDI, sarà consegnato il Filming Italy Los Angeles Award “Visual Effects” a Stefano Leoni in qualità di Supervisore e ad Elisabetta Rocca come VFX Producer per Freaks Out; Vanessa Hudgens e Luisa Ranieri, che riceveranno il Filming Italy Los Angeles Woman Power Award; per il loro continuo sostegno e aiuto alle donne che subiscono violenza, il Women Power Award sarà consegnato anche a Cecilia Peck e Inbal Lessner, rispettivamente regista e produttrice di Seduced: Inside the NXIVM Cult, un documentario in quattro parti che tratta di temi sensibili come lo stupro; Teresa Saponangelo, che parlerà del suo ruolo in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ma anche delle altre donne nel film; Frank Matano, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Award per Una notte da dottore; Massimiliano Bruno, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Award Best Director per Ritorno al crimine; Volfango De Biasi presenterà Una famiglia mostruosa insieme a Massimo Ghini, che per lo stesso film riceverà il Filming Italy Los Angeles Award; Joe Manganiello, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Creativity Award; Pif, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Award Best Original Script per E noi come stronzi rimanemmo a guardare; Andrea Morricone, a cui verrà consegnato il Filming Italy Los Angeles Best Music Award in tributo ad Ennio Morricone; Alba Amira Ramadani, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Spotlight Award per American Night; Alessio Della Valle, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Award per American Night; Marina Cicogna, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Documentary Award; Gabriele Mainetti, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Director Award per Freaks Out e anche il Premio Lazio Terra di Cinema, consegnatogli da Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission.

Stefano Sardo ed Elena Radonicich presenteranno al pubblico americano il loro ultimo film, Una Relazione; Edoardo Falcone e Marco Giallini presenteranno Io sono Babbo Natale; Stefano Lodovichi ed Edoardo Pesce presenteranno la serie di Sky Original, Christian; Remo Girone presenterà Il diritto alla felicità; Paola Cortellesi e Riccardo Milani presenteranno il loro ultimo film, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto.

Webinar

In programma anche due webinar. Il primo dal titolo Film, fiction, intrattenimento, documentari, animazione: in epoca di post-pandemia, l’industria mette al centro i contenuti e gli spettatori, durante il quale diversi rappresentanti dell’industria audiovisiva italiana ed internazionale avranno modo di discutere dei contenuti del settore cinematografico e d’intrattenimento e degli effetti della pandemia nei comparti e nei segmenti della filiera di produzione. Moderato da Nick Vivarelli di Variety e introdotto dalla Sen. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato per la cultura e da Nicola Borrelli, Direttore Generale DG Cinema Audiovisivo – MIC, prenderanno parte al webinar: Paolo Del Brocco, AD di RAI Cinema; Patrick Corcoran, Vice President National Association of Theatre Owners (NATO); Giancarlo Leone, Presidente APA; Maja Cappello, Direttore del Dipartimento Informazioni Giuridiche dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo; Andrea Scrosati, Fremantle; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Claudia Gerini, attrice e produttrice; Roberto Stabile, Responsabile delle Relazioni Internazionali ANICA; Nicola Borrelli, Direttore Generale DG Cinema Audiovisivo – MIC; Laura Houlgatte, CEO UNIC Union Internationale des Cinémas; Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction.

Il 3 marzo invece, la giornata di chiusura del festival, sarà organizzato in collaborazione con ITA il secondo panel dal titolo Women In Entertainment: The Next Steps con la collaborazione di Alessandra Rainaldi, Trade Commissioner Los Angeles Office di ITA.

Tutte le proiezioni in programma

Film

Tra i film che verranno proiettati durante il Festival: Io Sono Babbo Natale di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Daniele Pecci e Gigi Proietti; Una notte da dottore di Guido Chiesa con Diego Abatantuono e Frank Matano; Una relazione di Stefano Sardo con Guido Caprino ed Elena Radonicich; Freaks Out di Gabriele Mainetti; Trafficante di Virus di Costanza Quatriglio con Anna Foglietta; Gli anni più belli di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria; Ritorno al Crimine di Massimiliano Bruno; È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino; Con tutto il cuore di Vincenzo Salemme; America Latina di Damiano e Fabio D’Innocenzo con Elio Germano; Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese; E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pif con Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli; Belli Ciao di Gennaro Nunziante con Pio D’Antini e Amedeo Grieco; Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani con Christian De Sica e Angela Finocchiaro; Il mio corpo vi seppellirà diretto da Giovanni La Parola, con Miriam Dalmazio e Antonia Truppo; Il paradiso del pavone di Laura Bispuri, prodotto da Vivo Film di Marta Donzelli; Christmas Thieves di Francesco Cinquemani con Michael Madsen; The Good Witch of Christmas di Francesco Cinquemani con William Baldwin e Tom Arnold; Eddie & Sunny di Desmond Devenish; The Right to happiness – Il diritto alla felicità di Claudio Rossi Massimi con Remo Girone; The Bad Poet – Il cattivo poeta di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto; Governance di Micheal Zampino con Massimo e Vinicio Marchioni; Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi con Cristiano Caccamo e Massimo Ghini; In arte Nino e Permette? Alberto Sordi di Luca Manfredi.

A questi si aggiunge il film di chiusura del festival, American Night thriller neo-noir presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, diretto da Alessio Della Valle e interpretato da Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Paz Vega, Jeremy Piven, Fortunato Cerlino e Annabelle Belmondo.

Documentari

Tra i documentari: Underwater – Federica Pellegrini diretto da Sara Ristori; Ultima gara di Raoul Bova e Marco Renda; Vitti d’arte Vitti d’amore di Fabrizio Corallo; Django & Django – Sergio Corbucci Unchained di Luca Rea; Ezio Bosso – Le cose che restano di Giorgio Verdelli; Edizione straordinaria di Walter Veltroni; La rivoluzione siamo noi di Ilaria Freccia; The girl in the fountain di Antongiulio Panizzi con Monica Bellucci; Gianluigi Rondi, Cinema, Vita e Passione di Giorgio Treves; Pietro il Grande di Antonello Sarno; Marina Cicogna – La vita e tutto il resto di Andrea Bettinetti; Eccetera, nel mondo di Dondero di Maurizio Carrassi; La Prima Donna che, una rassegna in pillole targata Rai Documentari dedicata alle grandi donne che, con il loro coraggio e la loro determinazione, sono riuscite a cambiare il mondo e la società.

Serie

Tra le serie TV: Dinner Club di Amazon con Carlo Cracco, Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea; Puffins di Giuseppe Squillaci, Franco Bianco, Francesca Ferrario e Luca Scanferla; Gomorra – V stagione con Marco D’Amore, Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino; Ridatemi mia moglie con Fabio De Luigi, Anita Caprioli, Diego Abatantuono e Carla Signoris; Domina con Kasia Smutniak, Matthew McNulty e Claire Forlani; A casa tutti bene di Gabriele Muccino con Laura Morante, Francesco Acquaroli, Francesco Scianna, Silvia D’Amico; Christian di Stefano Lodovichi con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria; L’amica geniale 3 di Daniele Luchetti; Tutta colpa di Freud di Rolando Ravello con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Tra le opere prime: la commedia romantica di Amazon Blackout Love di Francesca Marino con Anna Foglietta; Andrea, il cortometraggio vincitore del Filming Italy Sardegna Festival, di Chiara Celli, Benedetta Scocca, Irene Urbinati, Camilla Corsanici, Gian Paolo Mai; A occhi aperti, il cortometraggio diretto da Mauro Mancini e prodotto da Movimento Film e Rai Cinema per Fondazione Telethon.

Women in Film, TV & Media

I temi che il Festival approfondirà quest’anno saranno i diritti umani, il futuro dei giovani, le pari opportunità con la valorizzazione delle donne nel mondo del Cinema e la ripartenza della macchina cinematografica e televisiva dopo il lockdown. Confermata anche in questa edizione la collaborazione con Women in Film, TV & Media – Italia e Los Angeles. Nato a Los Angeles, WIF sostiene le donne che lavorano nel mondo del cinema e dietro la macchina da presa dal 1973. Oggi le organizzazioni WIF in tutto il mondo stanno lavorando per un settore più equo attraverso programmi di sensibilizzazione, incentivi e sostegno legale. Proprio per supportare le donne del mondo del cinema – che il Filming Italy – Los Angeles premia con il “Woman Power Award” – in questa occasione, Women in Film, Television & Media Italia presenterà 3 cortometraggi/opera prima di alcune sceneggiatrici, attrici e produttrici di talento: Captain Didier di Margherita Ferri; Haiku on a Plum Tree di Mujah Maraini Melehi; La Napoli di mio Padre di Alessia Bottone.

Capolavori restaurati

Durante il Festival la Titanus presenterà cinque opere in versione restaurata (grazie ad un’accurata opera di adattamento ai formati audiovisivi contemporanei) che rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale non solo per il nostro Paese, ma anche a livello internazionale. Sodoma e Gomorra, Il Gattopardo, L’Armata Brancaleone, La Ciociara e Phenomena sono infatti opere che hanno fortemente condizionato la cinematografia internazionale, ispirando registi, sceneggiatori, attori e gli stessi produttori sino ai giorni nostri, e questo le rende ancora storie attuali, potenti e indimenticabili. Con una library di 374 titoli che spaziano da capolavori del neorealismo italiano a trasposizioni cinematografiche di romanzi letterari di successo, l’azienda intende oggi avviare una nuova produzione di film e serie televisive nazionali e internazionali.

Filming Italy – Los Angeles, in modalità 50% live e 50% digitale, si terrà sulla piattaforma streaming MyMovies, che creerà per l’occasione una sala virtuale per il pubblico statunitense, che comprende anche produttori, distributori, artisti e dipartimenti di italiano e cinema di università locali. Le proiezioni online saranno visibili solo negli Stati Uniti e rispetteranno i parametri previsti di sicurezza e protezione informatica con Hollywood Grade DRM.

Qui il poster della VII Edizione:

Tutte le info al sito Filming Italy Los Angeles