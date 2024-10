Filming Italy Sardegna Festival, presentata a Cannes 75 l’edizione 2022: tutte le novità

La cornice del Festival di Cannes 75 e dell’Italian Pavillion ha accolto oggi la presentazione della quinta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, la rassegna fondata e diretta da Tiziana Rocca. Andrà in scena dal 9 al 12 giugno e ci sono tante interessanti novità, a partire dall’attesissimo film d’apertura.

Il film di apertura del festival sarà infatti Jurassic World – Il Dominio, proiettato giovedì 9 giugno all’Open Cinema Theater del Forte Village di Cagliari. Il programma si arricchisce inoltre di numerosi panel ed eventi: è attesa in Sardegna l’attrice Rossy de Palma, che riceverà il Filming Italy Sardegna Woman Power Award; nella stessa edizione verrà premiato anche lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti.

Al suo quinto anno di vita, il Filming Italy Sardegna Festival ospiterà di nuovo numerosi esponenti del mercato audiovisivo italiano, per certificare come l’evento sia realizzato in forte dialogo con gli operatori del settore. Per l’edizione 2022, la cui madrina sarà Donatella Finocchiaro, è stato confermato anche il panel industry realizzato in collaborazione con APA, moderato da Simone Gialdini con ospiti internazionali.

Oltre all’attesa proiezione di Jurassic World – Il Dominio, alla presentazione della rassegna del Filming Italy Sardegna Festival è stata anticipata la presenza della regista teatrale e cinematografica Julie Taymor, che presenterà al pubblico due dei suoi maggiori successi, Across the Universe e Titus. Ospite del Filming anche Winston Duke, che i fan dell’universo Marvel conoscono bene per la sua partecipazione a Black Panther e nel prossimo Wakanda Forever.

Saranno presenti anche: Piera De Tassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello; la Senatrice Lucia Borgonzoni; Nicola Borrelli, DG Cinema; Giancarlo Leone, Presidente A.P.A – Associazione Produttori Audiovisivi; Marta Donzelli, Presidente CSC; Roberto Stabile, Responsabile Progetti Speciali MiC presso Cinecittà; Steven Gaydos, Vicepresidente di Variety; Mario Lorini, Presidente Anec; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Distributori Anica; Paolo Del Brocco, DG Rai Cinema; Chiara Sbarigia, Presidente Luce Cinecittà SpA; Andrea Scrosati, Fremantle; Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction.

«Sono molto felice di poter presentare, proprio qui a Cannes, la quinta edizione totalmente in presenza del Filming Italy Sardegna Festival – ha detto la fondatrice Tiziana Rocca a Cannes – Un traguardo molto importante per un festival che, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per la promozione dei prodotti audiovisivi e per tantissimi giovani studenti che si sono avvicinati pieni di speranze e curiosità al mondo della settima arte».

Il Filming Italy Sardegna Festival si è affermato come un evento unico nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, con il supporto delle più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo.

«Fin dalla sua prima edizione – ha aggiunto Tiziana Rocca – il Filming Italy Sardegna Festival si è rivolto con attenzione al mondo dei giovani, coinvolgendo numerose scuole e università nell’Academy Cinema e promuovendo diverse internship per gli studenti». Grazie alla partnership con il Nuovo IMAIE, inoltre, «quest’anno alcuni attori esordienti potranno vivere il Festival e partecipare alle diverse masterclass che abbiamo in programma».

I temi dell’edizione 2022 che inizierà il 9 giugno si rivolgono alla Democrazia, alla Pace, all’Ambiente e all’Empowerment femminile, «grazie sempre alla collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, sezione italiana dell’associazione internazionale che, promuovendo la parità di genere nell’industria dell’audiovisivo e dei media, incoraggia un cambiamento culturale che porti a una più adeguata e positiva rappresentazione della donna nei contenuti di cinema e televisione» ha sottolineato Tiziana Rocca.

Foto: Universal

Fonte: Duesse