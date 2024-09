Furiosa, si fermano le riprese del prequel di Mad Max: Fury Road con Anya Taylor-Joy

Le riprese di Furiosa, il tanto atteso prequel di Mad Max: Fury Road, sono iniziate questa estate dopo una lunga attesa.

La produzione tuttavia sembra stia incontrando delle difficoltà. Secondo quanto riportato dal Daily Mail le riprese della pellicola sarebbero state momentaneamente sospese a causa della positività del regista George Miller al coronavirus. La produzione si sta svolgendo in Australia, Miller quindi potrà passare i giorni di quarantena nella sua casa di Sydney, mentre la riprese dei lavori è per ora prevista per la prossima settimana. Al momento fortunatamente non sembra siano emersi altri casi di positività nel cast o nella troupe.

Oltre a tornare dietro la macchina da presa, George Miller ha anche firmato la sceneggiatura insieme al co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris. Per la realizzazione della pellicola Miller ha rimesso insieme la squadra che han fatto incetta di premi Oscar con Mad Max: Fury Road, composta da Margaret Sixel al montaggio, Ben Osmo come fonico, la costumista Jenny Beavan e la truccatrice Lesley Vanderwalt. Simon Duggan sarà invece il direttore della fotografia.

Per più di due decenni dopo l’uscita di Mad Max oltre la sfera del tuono, Miller aveva espresso il suo desiderio di sviluppare entrambi i soggetti di Fury Road e Furiosa. La produzione del primo film è poi iniziata nel 2012 con le riprese che si sono svolte per sei mesi in Namibia e successivamente quasi un anno più tardi nel deserto australiano. Alla sua uscita nel 2016 Fury Road ha poi fatto incetta di premi Oscar tra cui Miglior montaggio, Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro, Miglior scenografia, Migliori costumi e Miglior trucco e parrucco.

La sinossi ufficiale di Furiosa rilasciata da Warner Bros. recita:

«Mentre il mondo crolla, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani di una grande orda di motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Esplorando le Terre Desolate, si imbatte nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si combattono per il dominio, Furiosa dovrà sopravvivere a molte prove mentre mette insieme i mezzi per ritrovare la strada di casa».

Chris Hemsworth, Tom Burke, Yahya Abdul-Mateen II, Nathan Jones e Angus Sampson. Nel cast della pellicola ci saranno Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista

Furiosa arriverà sul grande schermo il 24 maggio 2024.

Foto: MovieStillsDB

Fonte: ComicBook