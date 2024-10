Gal Gadot, l’ultimo film dell’attrice sarà vietato in Kuwait. Ed è per “colpa” sua

Per i fan di Agatha Christie, domani è il grande giorno: esce anche in Italia Assassinio sul Nilo, secondo film di Kenneth Branagh nei panni dell’investigatore privato Hercule Poirot. Tra le grandi star del film anche Gal Gadot, ma proprio la presenza dell’attrice ha portato al ban in un Paese del Medio-Oriente.

Secondo quanto riportano fonti internazionali, il Kuwait ha deciso di non distribuire Assassinio sul Nilo. La richiesta non sarebbe arrivata “dall’alto”, ma addirittura dai social media: i kuwaitiani non avrebbero infatti piacere a vedere un film dell’ex Miss Israele. Il motivo sarebbe dovuto al suo passato e ad alcune controverse dichiarazioni circa la delicata questione mediorientale.

Prima di essere incoronata Miss Israele nel 2004 e diventare poi una delle attrici più famose al mondo grazie soprattutto alla sua parte come Wonder Woman nell’universo DC, Gal Gadot ha infatti svolto due anni di servizio civile nell’IDF, le forze di difesa israeliane, ed è stata per questo accusata di essere “un ex soldatessa delle forze di occupazione sioniste“. Nel 2014, inoltre, l’attrice si era esposta dopo nuovi scontri sulla striscia di Gaza tra israeliani e palestinesi.

Gal Gadot, in quell’occasione, aveva espresso vicinanza ai soldati israeliani, «che stanno rischiando la loro vita proteggendo il mio Paese dagli orribili attacchi di Hamas». Da qui, le critiche e la decisione del Kuwait di ascoltare la pancia del Paese e mettere uno stop alla distribuzione di Assassinio sul Nilo.

Il film ha già dovuto fare i conti con l’ingombrante presenza di Armie Hammer, attore coinvolto in varie accuse di violenze; Gal Gadot, invece, di recente è stata criticata per aver accettato – da israeliana con la pelle chiara – la parte di Cleopatra.

Del film di Branagh, invece, ricordiamo il cast corale di assoluto livello anche per questo secondo film del Christie-verse: assieme a Branagh e a Gal Gadot (che interpreta Linnet Ridgeway Doyle), troviamo infatti Emma Mackey, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

Leggi anche: Gal Gadot, l’attrice risponde alle nuove dichiarazioni di Joss Whedon: «Non lavorerò mai più con lui»

Foto: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Fonte: Daily Mail