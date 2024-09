Gary Oldman si racconta a Giffoni 2022: «Lavorate sull’autostima per sconfiggere tutte le vostre paure»

Gary Oldman è stato al Festival di Giffoni: l’ospite più atteso della 52a edizione dell’evento è uno dei più grandi interpreti della sua generazione. Da oltre 25 anni sul grande schermo, Oldman è noto a milioni di persone come Winston Churchill, Sirius Black (padrino di Harry Potter), il commissario Jim Gordon, Dracula, Beethoven, Lee Harvey Oswald, George Smiley, Sid Vicious, Herman Mankiewicz, nonché come il terrorista che dirotta l’Air Force One su cui viaggia Harrison Ford.

Nominato tre volte ai Premi Oscar (vincendone uno), quattro volte ai Bafta (vincendone tre), due volte ai SAG Awards (vincendone due), ai Golden Globe (vincendone uno), agli Emmy Awards e a numerosissimi altri premi per le sue doti di attore, sceneggiatore e regista apprezzatissimo. Consapevole del suo ruolo, Oldman vede nei ragazzi davanti a lui “linfa nuova per l’industria cinematografica, la nuova generazione quando andremo in pensione”.

Lunga e intensa la conversazione in sala: dalle forze propulsive che lo hanno convinto a intraprendere la carriera di attore al grande lavoro sulle paure. «L’incontro con Malcolm McDowell mi ha cambiato la vita. Ho visto la performance e mi sono detto: voglio fare questo! Quando ero piccolo avevo poca fiducia in me stesso, ero molto compiacente, mi preoccupavo di cosa pensasse la gente di me. Trovare la recitazione è stato lo scudo: queste attività mi hanno aiutato a costruire la mia personalità”. Oldman aggiunge: «Trovare l’arte è stato l’inizio per sentirmi più sicuro di me, l’autostima è stata una grande combattente contro le mie paure».

La separazione dei suoi genitori, all’età di 7 anni, è stata – racconta Oldman – tra le esperienze più dolorose e al tempo stesso tra le più formative per la sua carriera, rielaborando l’esperienza dell’abbandono del padre nel suo lavoro. «Quando lavoravo in Dracula, in una scena Francis Ford Coppola mi voleva in singhiozzi, e in quel contesto ho usato la perdita di mio padre come impulso per generare l’impronta emozionale necessaria. Anche le cose che non viviamo al meglio poi ci possono aiutare a crescere».

Gary Oldman, che è nel cast del nuovo film di Christopher Nolan Oppenheimer e sogna di lavorare con Paolo Sorrentino, come ha raccontato a Giffoni, dopo l’incontro ha incontrato 800 ragazzi tra i 13 ed i 18 anni provenienti da 33 paesi e ha ricevuto il più alto riconoscimento del Festival di Giffoni, il Premio Truffaut.