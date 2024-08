Giffoni 2022, svelato il programma completo e le novità della 52° edizione

Al via dal dal 21 al 30 luglio 2022, ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Nella spettacolare e unica location del Parco Archeologico di Pompei, è stata presentata la 52° edizione del Giffoni Film Festival, la rassegna di cinema per bambini e ragazzi che ogni anno raccoglie migliaia di giovanissimi appassionati della settima arte.

Nelle scorse settimane sono stati resi noti alcuni ospiti e la presenza dell’attore premio Oscar Gary Oldman, in Campania per ricevere il premio François Truffaut. Assieme a lui, dal 21 al 30 luglio 2022, ci saranno altre grandi star come Richard Madden (Il Trono di Spade, Eternals), Gabriele Mainetti, Eduardo Scarpetta, Laura Morante, i Me contro Te e Maria Chiara Giannetta.

200 giovani under 30, inoltre, avranno la possibilità di incontrare uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport. Al Giffoni 2022 saranno infatti ospiti personalità come Oliviero Toscani, Giorgia Soleri, Erri De Luca, Domenico De Masi, Diego Bianchi, Marco Da Milano, Guido Brera, Alessandro Orsini, Cecilia Sala, Mauro Biani, Andrea Purgatori, Jago, Samuele Bersani e Tananai.

Al ricco programma degli ospiti e degli incontri si affianca ovviamente il concorso con oltre 200 titoli, e 25 eventi speciali e 4 anteprime. Al Giffoni 2022 verranno mostrati infatti Brian and Charles, esilarante commedia su un uomo che costruisce un robot (22 luglio); Ragazzaccio, il nuovo film di Paolo Ruffini di cui vi abbiamo parlato da Ciné – Giornate di Cinema di Riccione (24 luglio); Rosanero, film Sky Original con Salvatore Esposito (25 luglio); l’attesissimo DC League of Super-Pets, il film che racconta le gesta del cane di Superman (29 luglio).

Tra gli eventi speciali, da segnalare c’è sicuramente la proiezione di E.T L’Extraterrestre: l’immortale film di Steven Spielberg verrà mostrato il 21 luglio per festeggiare l’alieno più amato del mondo. Il 22 luglio invece toccherà all’anteprima di Un mondo sotto social, il nuovo film de I Soldi Spicci. Il giorno dopo, invece, tutti chiamati a vedere in anteprima Minions 2 – Come gru diventa cattivissimo, film nelle sale dal 18 agosto e che sta facendo registrare numeri incredibili nel resto del mondo.

Per scoprire tutti i dettagli sul programma, i film in concorso e molto altro, vi rimandiamo al sito ufficiale del Giffoni 2022.

Foto: Giffoni_Experience