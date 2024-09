Giornate degli Autori 2022: annunciati tutti i film della 19esima edizione. In programma Padre Pio di Abel Ferrara con Shia LaBeouf

NOTTI VENEZIANE

in accordo con Isola Edipo

IL PAESE DELLE PERSONE INTEGRE (LAND OF UPRIGHT PEOPLE) di Christian Carmosino Mereu

Italia, Burkina Faso, 2022, 106’, prima mondiale

Con: Sam’sk Le Jah, Yiyé Constant Bazié, Assanata Ouedraogo, Dieudonné Tagnan (aka Ghost)

Produzione: Christian Carmosino Mereu, Vito Zagarrio, DocFest srl

Con il sostegno di: Indyca

In associazione con: Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo – Università degli Studi Roma Tre

Ottobre 2014, Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, è teatro di un’insurrezione non armata che caccia il dittatore in carica da 27 anni e resiste a un successivo tentato colpo di stato. Nel 2015 il paese vota liberamente per la prima volta, ma il cambiamento appare distante, specie riguardo lo sfruttamento di risorse da parte di paesi stranieri. Il film segue 4 burkinabé in un anno di lotta e resistenza: un musicista leader della rivoluzione, un candidato alle elezioni, un minatore impegnato nella lotta sindacale, una madre, accomunati dalla speranza che le elezioni cambino il destino del Paese.

KRISTOS, THE LAST CHILD (KRISTOS, L’ULTIMO BAMBINO) di Giulia Amati

Italia, Francia, Grecia, 2022, 90’, prima mondiale

Con: Kristos Kabosos, Maria Tsialiera, Mihalis Kabosos

Produzione: Blink Blink Production, Les films et l’oeil sauvage

Co-Produttore: ARTE France E.R.T s.a Aljazeera Documentary Channel

In collaborazione con: Rai Cinema, Lyfta

Con il sostegno di: Europa Creativa, MEDIA Programma dell’Unione Europea, Centre national du cinéma et de l’image animée, Greek Ministry of Sport and Culture, Greek Film Center

Dei trenta abitanti di Arki, un’isola del Dodecanneso battuta dal vento, Kristos è l’ultimo bambino rimasto e l’unico studente della piccola scuola elementare. Per terminare la scuola dell’obbligo dovrebbe lasciare Arki e trasferirsi in un’isola più grande. La sua famiglia però non può permetterselo e suo padre vuole che diventi un pastore come i suoi fratelli. La maestra del bambino, Maria, non riesce ad accettare questa situazione ed è determinata a trovare un modo per farlo continuare a studiare.

LAS LEONAS di Isabel Achával e Chiara Bondì

Italia, 2022, 80’, prima mondiale

Produzione: Sacher Film srl

In collaborazione con: Rai Cinema

Distribuzione italiana: Academy Two