Sonia Dichter, responsabile marketing theatrical di 01, ha presentato poi i titoli del listino che arriveranno nelle sale nei prossimi mesi: Il cattivo poeta di Gianluca Jodice, con Sergio Castellitto nel ruolo di Gabriele D’Annunzio nella fase finale della vita del poeta; il nuovo capitolo della saga horror Spiral – L’eredità di Saw con Chris Rock e Samuel L. Jackson; il terzo film della saga teen After 3, che – originariamente previsto per settembre – uscirà nel nostro Paese in day & date in contemporanea col resto del mondo (il secondo capitolo è stato tra i film più visti del post-pandemia in Italia); infine la commedia italiana annunciata oggi School of Mafia di Alessandro Pondi, con Nino Frassica nel ruolo di un insegnante assai atipico, alle prese con lezioni di mafia per tre ragazzi di New York spediti in Sicilia dai loro genitori boss.