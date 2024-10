Gli Anelli del Potere, annunciato il recasting di un importante personaggio. Tutti i dettagli

Grosse novità in arrivo per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, l’acclamata serie prodotta da Amazon Studios che, con la prima stagione da poco conclusa, ci ha riportato nel vasto mondo immaginato da J.R.R. Tolkien.

Lo studio ha infatti annunciato l’ingresso nel cast di sette nuovi attori che ricopriranno ruoli ricorrenti nel corso dei nuovi episodi. Tra le new entry vi sono Gabriel Akuwudike (Hanna, Ridley Road), Yasen ‘Zates’ Atour (The Witcher, Il giovane Wallander), Ben Daniels (Jupiter’s Legacy, The Crown, The Exorcist), Amelia Kenworthy, Nia Towle (Persuasion), Nicholas Woodeson (Testimoni silenziosi, Roma) e Sam Hazeldine (Peaky Blinders, Slow Horses).

Quest’ultimo, in particolare, prenderà il posto di Joseph Mawle nel ruolo di Adar, il leader degli orchi. Per quanto riguarda gli altri interpreti non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui loro personaggi, la cui identità rimane al momento tenuta sotto chiave. Le ultime novità sul cast sono state così commentate da Vernon Sanders, attuale responsabile della divisione TV di Amazon Studios:

«Sin dal suo debutto, Gli Anelli del Potere ha unito il pubblico nello sperimentare la magia e la meraviglia della magnifica Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Ad oggi, la prima stagione è la serie originale più vista su Prime Video in ogni territorio, ed è stata vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, un successo davvero globale che ci dice quanto sia universale questa potente narrazione. Diamo il benvenuto a questi straordinari attori nella nostra ‘compagnia’ e non vediamo l’ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione».

Le riprese della seconda stagione della serie sono attualmente in corso ai Bray Studios, poco fuori Londra. Come già annunciato, i nuovi episodi verranno girati nel Regno Unito e non in Nuova Zelanda, scelta dettata dalla volontà di Amazon di ridurre i costi. Sulla falsariga della prima, anche la seconda stagione sarà composta da otto episodi e introdurrà un nuovo personaggio, Círdan, tra gli elfi più anziani e saggi, il cui interprete non è ancora stato annunciato.

Gli showrunner designati de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono J.D. Payne e Patrick McKay, accreditati inoltre come produttori esecutivi. Tra questi figurano anche Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill, e Gennifer Hutchison con Charlotte Brandstrom designata come co-produttore esecutivo. La lista dei produttori è poi completata da Kate Hazell e Helen Shang, affiancati dai co-produttori Andrew Lee, Matthew Penry-Davey e Clare Buxton.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Foto: Amazon Studios

Fonte: Variety