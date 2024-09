Godzilla, annunciato un nuovo film sul Re dei Kaiju. E arriva già nel 2023!

La novità per i fan del franchise arriva durante il Godzilla Day del 2022

Per il compleanno di Godzilla, la Toho ha fatto ai fan un regalo bellissimo. È stata infatti annunciata l’uscita di un nuovo film del franchise, del tutto scollegato dalla saga prodotta dalla Warner e Legendary.

La novità è stata presentata durante il Godzilla Day del 3 novembre 2022, giorno che coincide con l’uscita dell’ iconico film del 1954, il primo di una sterminata serie. Il nuovo live action della Toho sarà scritto e diretto da Takashi Yamazaki, che ne curerà inoltre gli effetti visivi. Negli ultimi anni, ha diretto il film su Doraemon (con Ryūichi Yagi), Dragon Quest: Your Story e nel 2019 Lupin III – The First.

Non si conosce molto del nuovo film su Godzilla, ma l’annuncio è arrivato tramite un post che ha svelato già la data di uscita: 3 novembre 2023. Si tratta del primo film del franchise dal lato giapponese dal 2016, anno di uscita dell’apprezzato Shin Gojira. L’approccio nipponico alla saga è molto diverso da quanto sta facendo contemporaneamente la Warner: Shin Gojira si concentrava infatti molto più sulla risposta (e critica) politica e militare alla minaccia, un film di reazione corale più che incentrato su singoli protagonisti – come sono stati invece il Godzilla di Gareth Edwards e i suoi sequel.

La Toho non ha mai smesso di produrre film di Godzilla, ma negli ultimi anni ha pesantemente rallentato la produzione: Shin Gojira è stato il primo titolo ad arrivare nelle sale dal 2004 (Godzilla: Final Wars), per poi concentrarsi unicamente su film animati. Il nuovo film, viene riportato, sarà in continuità con il franchise della Toho.

Diversa invece la situazione Oltreoceano, dove in cantiere ci sono vari progetti: da Godzilla vs Kong 2, del quale è già stata svelata la sinossi ufficiale, fino alla serie spin-off targata AppleTV+, la prospettive sono esaltanti. Ma niente come ritrovare il gusto classico originale di un film giapponese dedicato all’unico e solo Re dei Kaiju!

Foto: MovieStills

Fonte: Toho