Guardiani della Galassia Vol. 3: una star del film anticipa grandi cambiamenti per il suo personaggio

In questi mesi sono state diffuse moltissime novità sul prossimo capitolo di Guardiani della Galassia, ma non tutte hanno reso esattamente felici i fan del franchise. James Gunn ha infatti confermato che questo sarà l’ultimo film con il team di eroi e anche l’interprete di Gamora (Zoe Saldana) recentemente ha parlato del clima che si respirava sul set riprendendo la triste notizia data dal regista.

Certamente, dunque, sarà un lungometraggio all’insegna del cambiamento e si arriverà a grandi e definitivi cambiamenti. Tra i personaggi che senz’altro si presenteranno in una veste completamente diversa c’è anche Nebula, come ha anticipato la star Karen Gillan nel corso di una recente intervista.

«Una delle cose più interessanti di Nebula per me è stata la sua relazione con suo padre e sua sorella. E ora che suo padre Thanos è stato eliminato – è stato lui la fonte di tutti i suoi tormenti e abusi – è davvero interessante esplorare come questo personaggio inizia a guarire e chi inizia a diventare ora che la minaccia che è sempre stata incombente su di lei non c’è più. Quindi mi sono divertita molto per questo».

Sarà interessante assistere alla metamorfosi di Nebula, senza dubbio, dal momento che tra tutti è quella che ha già dimostrato di poter cambiare il proprio destino: «Amo così tanto il mio personaggio. Sono ossessionata da lei. Onestamente, sono semplicemente affascinata. Penso che sia stata davvero fortunata – prosegue l’attrice – È come un regalo che si continua a concedere perché lei inizia come villain, e mi è stata data l’opportunità di mostrare davvero la sua prospettiva sulle cose. Penso che sia stato come fare sei film, e penso solo che sia completamente affascinante. Tutta la sua dinamica familiare, la sua educazione, il tossico sistema familiare narcisistico. Sono tutte cose che amo esplorare».

Purtroppo per comprendere fino in fondo a cosa di riferisce la Gillan bisognerà attendere maggio 2023, data al momento fissata per l’uscita del terzo capitolo di Guardiani della Galassia. Nel frattempo però i fan potranno tornare ad immergersi nel loro mondo grazie allo speciale natalizio che arriverà su Disney+ il prossimo dicembre.

Fonte: Gizmodo

Foto: Marvel Studios

